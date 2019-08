Le panel a travaillé dans l’adversité d’une classe politique qui ne voulait pas voir en sa composante de bonnes volontés susceptibles d’être un facteur d’apaisement et de solution à la crise institutionnelle. Certaines formations politiques ont été jusqu’à y voir un instrument du pouvoir, spécialement missionné pour casser le Mouvement populaire et réhabiliter le système finissant. La charge a été tellement violente qu’il est devenu impossible aux membres de l’Instance nationale de dialogue et de médiation de mettre le nez dehors, les vendredis et les mardis. Karim Younès qui, faut-il le souligner, a pris le plus gros de la charge, aura réussi la gageure de tenir tête à une véritable offensive sur terrain et dans les réseaux sociaux, allant jusqu’à lui dénier le droit d’avoir un point de vue.

L’adversité a été encore plus difficile à vivre à l’intérieur du pays où chaque voix qui tentait de relayer le discours du panel est vite réprimée. L’on a vu cela à Oran et à Chlef où les antennes locales du panel ont été physiquement empêchées d’exercer. Le refus populaire du système Bouteflika a été, il faut bien le dire, instrumentalisé par des officines politiques pour l’orienter contre tous ceux qui n’étaient pas dans leur ligne. Les anti-panel ont réussi à créer une confusion entre le discours du panel, et celui des autorités du pays. Des jeunes ont été amenés à voir dans le panel la devanture politique d’un système qui voudrait les duper. C’est exactement en ces termes que certains «professionnels» de l’agitation ont expliqué la situation à une frange de la société. Celle-ci ne pouvait raisonnablement pas dialoguer avec ceux qu’elle croit être les représentants du système.

La faille créée entre les membres du panel et la rue est au bénéfice de ces officines qui disent parler au nom du peuple, mais qui, en réalité, tentent de le manipuler. Il est entendu que les instigateurs de cette violence verbale et physique à l’endroit de tous ceux qui épousent les idées de l’Instance savent qu’un succès populaire de la démarche signifierait leur perte.

Malgré cette atmosphère délétère, le panel a tout de même présenté un projet susceptible de faire le consensus. Il est clair que les rédacteurs dudit projet, ne se sont pas contentés des personnalités qu’ils ont rencontrées.

Ils ont également écouté les Algériens, les leaders politiques, les activistes de la société civile. Bref, le document qui sera, espérons-le, rendu public répond à beaucoup de questions que se posent les Algériens et propose un mécanisme politico-judirique, à même de garantir une présidentielle transparente.

Il y a lieu de s’attendre à ce que ces officines trouvent le moyen de le descendre en flammes.

Cela pour dire que la mission des membres de l’Instance n’est pas finie. Il leur faut défendre les solutions qu’ils proposent. Ça ne sera pas facile, mais c’est peut-être le prix à payer pour convaincre les Algériens.