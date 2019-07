L’Armée nationale populaire poursuit avec rigueur ses opérations contre le terrorisme. Dans ce cadre indique un communiqué du ministère de la Défense nationale et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières, à Adrar, «un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 28 juillet, une cache d’armes et de munitions contenant un fusil-mitrailleur de type Fmpk, deux mitrailleuses de type RPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet-mitrailleur de type MAT-49, 14 canons de lance-missiles de 120 mm, 50 obus 82 mm, ainsi que 2 429 balles de différents calibres et 10 chargeurs de munitions».

C’est la deuxième découverte en l’espace de quelques jours seulement. En effet, dans ce même contexte, l’ANP avait découvert, au matin du 23 juillet 2019, lors d’une patrouille de fouille menée près des frontières Sud à Tamanrasset, une cache d’armes et de munitions contenant, une mitrailleuse de type Herstal, une mitrailleuse de type Douchka, un fusil- mitrailleur de type Fmpk, une mitrailleuse de type Dictariov, un fusil de type FLG, deux fusils semi-automatiques de type Simonov, 40 obus de mortier de calibre 82 mm, ainsi que 4 000 balles de calibre 12,7 mm. A n’en pas douter, ces résultats renseignent sur l’efficacité et l’efficience des multiples opérations menées par les unités de l’Armée nationale populaire pour la sécurisation et la protection de l’ensemble du territoire national contre tous les fléaux et les menaces, mais aussi sur sa détermination à en finir avec les résidus du terrorisme.

Les moyens de lutte sont de plus en plus développés. A ce propos, rappelant que sur instructions et orientations du général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, des opérations relatives à l’exécution de missions opérationnelles avec des drones, ont été menées.

Ce n’est pas la première fois que l’ANP use de ce moyen pour atteindre les objectifs terroristes et semble donner des résultats probants. Un communiqué du MDN avait souligné que ces opérations ont été effectuées «avec un haut professionnalisme», en précisant également que «la mission a été entamée par une reconnaissance aérienne, à travers laquelle les équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser les cibles visées, avant que les drones El-Jazaïr-54 n’effectuent des vols pour la destruction réussie des cibles désignées».