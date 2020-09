Travailler chez le privé à Bejaia n'est nullement une garantie pour une carrière professionnelle, encore moins pour les droits les plus élémentaires. Ce qui est arrivé aux travailleurs de la société industrielle de boulonnerie de l'Est algérien (Sibea) et ceux d'une autre entreprise privée de transport de marchandises est à ce titre assez illustratif. Les travailleurs n'ont pas droit à un cadre qui défendra leurs droits socioprofessionnels. La moindre tentative est vite tuée dans l'oeuf et toute mobilisation réactive est sanctionnée par des licenciements.

Ainsi va le monde du travail chez le privé algérien. pendant ce temps, les syndicats se plaisent dans un silence complaisant. La société industrielle de boulonnerie de l'Est algérien (Sibea), implantée depuis des années à la zone industrielle d'El Kseur (Béjaïa) a licencié 98 ouvriers depuis fin mars 2020. Une partie l'a été à la fin du mois de mars dernier, une autre l'a été dès le début du mois en cours, avons-nous appris de source interne.

Faute d'une représentation syndicale à même de défendre leurs intérêts et négocier éventuellement tout plan d'action visant une réduction des effectifs ou encore une fermeture de l'entreprise, ces salariés qui ont travaillé pendant des années dans ces entreprises, sont jetés en pâture au diable, sans aucun motif. Selon les travailleurs assommés par cette décision inexplicable, l'entreprise na pas de difficultés financières.

Une autre entreprise privée est allée elle aussi jusqu'à licencier près de 200 employés pour des raisons liées à leur volonté de se constituer en syndicat. Bien qu'ayant eu gain de cause au niveau de la justice dans tous les procès, la direction fait fi de toutes les lois du travail avec le silence complice des autorités, des syndicats. Ces derniers n'ont fait avec l'art et la manière, que perturber le secteur public, affichant paradoxalement, leur incapacité à se mobiliser pour les travailleurs du secteur privé.