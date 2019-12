Lors d’un meeting populaire animé à la Maison de la culture de la wilaya de Khenchela, dans le cadre de la campagne électorale, Abdelaziz Belaïd a indiqué que «des parties manipulent et des lobbies tentent d’orienter l’élection. Dans ce cas, le citoyen doit leur faire face non seulement en allant aux urnes, mais aussi en œuvrant à préserver sa voix». Mettant en garde contre «la manipulation de l’élection et sa réorientation vers une direction contraire à celle du peuple». Abdelaziz Belaïd estime que l’Algérie est excédée par ces pratiques, qu’il est temps de construire le pays sur des bases saines et pour le peuple algérien qui aspire au changement d’assumer sa responsabilité». Convaincu de l’existence de la menace interne et externe, le candidat Belaïd, affirme que «l’Algérie subit l’acharnement d’un ennemi de l’étranger et de certains lobbies corrompus de l’intérieur qui pêchent en eaux troubles, et qu’il faut démasquer» a-t-il insisté. A cette occasion, il a réaffirmé que l’élection était la seule et unique issue pour mettre fin à cette situation et que les opposants à sa tenue ne possèdent pas de solutions. L’Algérie vit une crise économique dont les effets ne peuvent disparaître, avant d’élire un président à la tête du pays «nous n’avons pas d’autre solution, et je dis à ceux qui appellent au boycott des élections de nous proposer d’autres solutions. Allons-nous rester sur cette situation de blocage, sans président et sans institutions légitimes. Le peuple a suffisamment souffert, il est temps de lui donner espoir et de mettre le pays sur la voie du développement. C’est ce à quoi je m’engage à faire dans mon programme, qui est basé essentiellement sur la mobilisation de tous les citoyens pour affronter ensemble les problèmes de notre pays, à travers un dialogue national sans exclusion ».

Sur le plan économique, le candidat du front El Moustakbal, réitère ses engagements, de promouvoir le secteur de l’agriculture, l’industrie manufacturière et la promotion du tourisme, soulignant que « la bande qui gouvernait le pays, les années précédentes, a investi l’argent des Algériens à l’étranger et a servi les banques étrangères, des agissements qui ont eu des retombées néfastes et lourdes sur l’économie nationale et le peuple algérien. Les marches pacifiques des Algériens, lancées le 22 février, viennent en réaction de ces politiques, de l’injustice et des offenses subies durant toutes ces années».