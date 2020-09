Il a été élu village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou l’année dernière. Sahel, situé dans la commune de Bouzeguène, continue d’innover et de se distinguer grâce aux initiatives innovantes de ses enfants. Après une distinction qui le met en avant-plan dans les médias, depuis une année, Sahel ne veut pas se morfondre dans la contemplation et l’autosatisfaction. Bien au contraire, le travail se poursuit pour rester digne de sa notoriété de village le plus propre.

En effet, les villageois ont décidé de se lancer dans l’activité touristique, en projetant de construire des logements sous forme de chalets pour les visiteurs. Selon les représentants de ce village, le projet, dans sa première phase, prévoit la construction de 20 logements d’hôtes, dans le cadre de la promotion du tourisme de montagne. Le chantier est en cours de lancement avec l’apport des villageois qui partagent entièrement cette idée. Ces derniers prévoient de recevoir les premiers touristes, l’année prochaine.

Convaincue de ce projet pilote, l’Assemblée populaire de wilaya s’est jointe à l’idée. Cette dernière, pour marquer son accompagnement de cette initiative, a réservé une enveloppe financière estimée à

400 millions de centimes. À noter que ce village a été lauréat du concours Rabah Aïssat du village le plus propre qui dote le vainqueur d’une enveloppe financière de

9 milliards de centimes. Une cagnotte qui semble mettre de l’entrain dans les villages, à l’instar de Sahel qui continue de se distinguer avec des initiatives toujours innovantes. En effet, le village Sahel ne s’est pas suffi de remporter le Prix du village le plus propre. Les villageois comptent mettre à profit cette distinction pour transformer leur village.

Ainsi, ils ont décidé de s’investir dans le tourisme de montagne sous toutes ses facettes. L’année dernière, Sahel a accueilli la dernière édition du festival Racont-Arts, dans une édition superbement réussie.

Des milliers de visiteurs ont afflué vers cette bourgade située dans la région de Bouzeguène pour assister au festival. En fait, le village Sahel, à l’instar de beaucoup d’autres, a bénéficié des avantages de la participation à ce concours qui a beaucoup apporté à l’environnement, dans la wilaya de Tizi Ouzou. La participation à ce concours passe d’abord par un travail intense au chapitre de l’environnement au sein du village. Aussi, plus d’une centaine de villages se mettent chaque année au travail afin d’être sélectionnée pour la participation à la course. Aujourd’hui, la tendance s’agrandit dans la wilaya de Tizi Ouzou, charriant un autre élan pour l’amélioration des conditions dans les villages.

Enfin, il est à signaler que l’initiative prise par les villageois, à Sahel, dans la région de Bouzeguène, va faire des émules dans d’autres localités. Cet élan va sans nul doute se traduire par le développement du tourisme de montagne à travers les communes, qui en ont vraiment besoin. c’est un créneau très porteur étant donné que les villages peuvent être une destination touristique très prisée pour l’économie locale.