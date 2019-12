Des centaines de travailleurs et de secrétaires des Unions de wilayas de l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta) ont organisé hier un sit-in sur l’esplanade de la Grande Poste à Alger, pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle, leur rejet de l’ingérence étrangère dans les affaires internes du pays et leur appui à l’Armée nationale populaire (ANP).

Les participants à ce sit-in auquel avait appelé la Centrale syndicale ont scandé des slogans rejetant toute immixtion étrangère dans les affaires internes du pays, et d’autres en appui à l’élection présidentielle et aux positions de l’ANP. à cet effet, le secrétaire général de l’Union de wilaya de l’Ugta à Jijel, Mourad Atik, a déclaré que la participation à ce mouvement intervient « en réponse à l’appel visant à faire aboutir l’élection présidentielle du 12 décembre et en réaction à l’ingérence flagrante du Parlement européen (UE), et se veut une occasion d’exprimer notre soutien absolu à l’ANP, dont l’appui et la cohésion avec le peuple lui ont valu l’admiration du monde entier. Ce rendez-vous électoral «constitue le début d’une solution et la fin d’une crise», a-t-il estimé, préconisant de «laisser chacun exprimer son avis en toute liberté, en dépit des différences». Pour sa part, le SG de l’Union de wilaya de l’Ugta à Tissemssilt, Tahar Bouleferd, a affirmé que «l’objectif de ce sit-in est effectivement de soutenir la présidentielle, mais aussi de faire prévaloir l’intérêt du citoyen », étant convaincu que l’Algérie est en péril et que sa sortie de la crise actuelle ne se fera que par la voie des urnes».

Le responsable syndical, qui a exprimé un «rejet catégorique de toute forme d’ingérence dans les affaires du pays et le ferme soutien à l’ANP qui a accompagné le Hirak populaire et veillé à prévenir d’éventuels heurts entre manifestants».

Le SG du syndicat de l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya de Aïn Defla, Djilali Moussali, a fait part de l’appui de son syndicat à la présidentielle du 12 décembre et à l’ANP, et son rejet de l’immixtion européenne dans les affaires du pays. Ces initiatives de soutien de la Centrale syndicale à l’élection présidentielle ont été le reflet d’autres manifestations de soutien populaire dans tout le pays, à l’instar des wilayas de Blida et de Chlef.

Ainsi, un sit-in de soutien à la présidentielle du 12 décembre courant et à l’institution militaire a été organisé hier à la place de la commune de Bouinan de la wilaya de Blida.

Les manifestants, issus de différentes communes de Blida et relevant de diverses associations et organisations, se sont réunis à la place centrale de Bouinan, brandissant l’emblème national et entonnant des chants nationaux, tout en scandant des slogans exprimant leur «soutien total et inconditionnel» à la prochaine élection présidentielle. Ils ont, également, lancé un appel à un afflux massif vers les bureaux de vote le 12 décembre courant pour «l’union et la stabilité de l’Algérie, et museler les voix qui appellent à la fitna».

Les participants à ce sit-in ont brandi des pancartes dénonçant «les actes de violence commis contre des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, durant l’accomplissement de leur devoir électoral, au même titre que contre certains journalistes couvrant le déroulement de l’opération électorale».

Ils ont exprimé, par là-même, leur soutien à l’Institution militaire et aux institutions sécuritaires, louant leur rôle dans la préservation de la stabilité du pays et la protection des manifestants lors des marches. «Djeich chaâb-khaoua khaoua», «Non à la fitna», «les élections sont la solution», «Non à l’ingérence étrangère dans nos affaires internes», et «Non à la violence contre celui qui vote», ont été les principaux slogans brandis par les participants à ce sit-in.

Ailleurs, à Chlef, une marche pacifique des anciens appelés du Service national, de l’armée, mobilisés durant la période 1995-1999, pour le soutien de l’élection présidentielle, a été organisée hier pour exprimer leur adhésion à l’élection présidentielle du 12 décembre courant.

Les participants à cette marche se sont réunis devant le siège de wilaya, avant de sillonner les artères principales de la ville, exprimant leur soutien à la tenue de l’élection présidentielle, pour «mettre un terme aux manœuvres étrangères visant la déstabilisation du pays» ont-ils indiqué. «Ya lilàar, habou yeredjou élistiàmaâr» (Quelle honte, ils veulent faire revenir le colonialisme), «L’Armée est notre armée», «L’Algérie vote», «Algérie libre et démocratique», et «Djeïch chaâb, khaoua khaoua» (l’armée et le peuple sont des frères), ont été les principaux slogans scandés par les participants à cette marche.

Les manifestants ont, également, loué le traitement en cours, par la justice, des affaires de corruption, appelant à la poursuite du jugement des éléments de la «Issaba» (bande) et la restitution de l’argent volé au peuple. Les appelés du Service national ont clos leur marche par l’hymne national, avant de se disperser dans le calme.