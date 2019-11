Si Constantine a décidé de reporter sa manifestation en faveur de l’élection présidentielle et en soutien à l’Armée nationale populaire, prévue hier à 10 heures à cause des conditions climatiques, à Khenchela on compte des centaines de personnes qui ont défié l’humeur de la nature pour sortir dire oui à l’élection présidentielle, mais aussi pour exprimer leur soutien inconditionnel à l’Armée nationale populaire. Ce sont les anciens slogans qui sont revenus dans cette manifestation appelant à agir en responsable et à sauver le pays. Des images impressionnantes d’une marée humaine qui a sillonné les artères du centre-ville. Le même vécu a été enregistré dans la wilaya de Batna, l’une des premières villes à avoir pris conscience de l’importance de cette échéance. Selon les informations qui nous ont été communiquées par des participants, ce sont des milliers de personnes qui ont pris part à cette manifestation qui ne sera pas la dernière. à Skikda le même constat, on compte aussi des centaines de citoyens munis de banderoles et affiches sur lesqelles sont inscrits des slogans qui appellent à aller voter en masse le 12 du mois, mais aussi en faveur de l’Armée nationale populaire. Les manifestants ont scandé «Jeich chaaâb khawa khawa», ou encore «Intikhab intikha wa nkamlou ala el issaba». A Tiaret, la manifestation en faveur du scrutin a eu lieu vendredi et hier. Pour ne citer que ces wilayas qui ont tenu à dire leur mot face à la campagne menée contre les élections et l’ANP par des groupuscules qui ont tenté tant bien que mal de faire échouer cette volonté citoyenne d’exprimer leur avis, mais en vain. L’on apprend également qu’après les étudiants de Blida, d’autres universités s’organisent pour exprimer leur position en faveur des élections et en soutien à l’ANP.