Le coordinateur de l’Instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younès a déclaré, hier, que les membres du panel subissent une avalanche d’attaques et d’insultes ciblant ainsi leur dignité et leur honneur. Karim Younès a même parlé de «menaces de mort qui ont été proférées à l’encontre des membres de l’Instance nationale de médiation et de dialogue», et d’ajouter «que cela est insoutenable et inacceptable», a-t-il souligné. Le coordinateur de l’Instance est revenu sur les menaces dont il fait l’objet, lui et sa famille. Younès se dit déçu de la tournure prise par certains qui «se cachent derrière les écrans et passent leur temps à insulter les gens et à s’attaquer à la vie privée, la dignité et l’honneur des familles des membres de l’Instance parce qu’ils ont choisi d’entreprendre la démarche de médiation et de dialogue», s’est-il exclamé.