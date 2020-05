Six petites minutes ont suffi pour convaincre! C'est la durée du discours prononcé par la président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour présenter ses voeux au peuple algérien, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Fitr. Car, au-delà du contenu, que chacun aura apprécié à sa façon, c'est la symbolique d'un tel discours qui aura le plus marqué. Un président qui s'adresse à ses compatriotes pour les rassurer et leur souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Quelque chose de tout à fait normal sous d'autres cieux, mais de tout à fait nouveau dans un pays où l'on a longtemps méprisé le peuple, ne s'adressant à lui que pour l'appeler à aller...voter! D'ailleurs, dès la fin du discours, des internautes ont tenu à rappeler, sur les réseaux sociaux, que dans leurs souvenirs, ils ne se rappelaient pas des voeux présidentiels pour quelque fête que ce soit. Beaucoup ont donc salué cette initiative, surtout qu'elle intervient dans un contexte très particulier, avec cette pandémie mondiale de coronavirus. D'ailleurs, le chef de l'Etat en a profité pour envoyer des messages clairs sur la stratégie du pays afin de faire face à cet ennemi invisible. Il a formellement affirmé que la santé des citoyens passait avant l'économie! «La préservation de la santé du citoyen demeure notre préoccupation majeure, jusqu'à ce qu'Allah lève cette épreuve, et quel que soit le coût pour le Trésor public, rien ne pèsera face à la santé et le bien-être du citoyen», a-t-il affirmé d'un ton ferme, face à la caméra. Chose qui a grandement rassuré les Algériens après les «rumeurs» qui laissaient entendre un retour prochain à la «normale» pour sauver l'économie malgré le fait que le virus continue de circuler dans le pays.

«Rappelez-vous de ceux qui nous ont quittés!»

Le président Tebboune s'est également adressé aux «grandes victimes» de cette crise sanitaire affirmant être conscient des difficultés que pouvaient endurer les Algériens face à cette situation, mais il rappelle que cela est exceptionnel et provisoire. «Je suis parfaitement conscient que le confinement à domicile est contraignant pour beaucoup et je comprends votre inquiétude pour l'avenir de vos enfants et de vos emplois. C'est incontestablement une situation difficile, mais elle est, par l'aide et la grâce d'Allah, provisoire et passagère», a-t-il soutenu. Afin de mieux réveiller les consciences, Abdelmadjid Tebboune a rappelé que les

600 morts de cette pandémie ne seront pas avec nous pour fêter cette fin de mois sacré du Ramadhan. «La joie de cette journée bénie ne nous fait certes pas oublier les souffrances de nos soeurs et frères malades, et les handicapés auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement ni ceux qui nous ont quittés en plein Ramadhan, pour qui nous prions Allah de les entourer de Sa Miséricorde et d'accorder à leurs proches patience et endurance», a-t-il souligné avec beaucoup d'émotion. Il en a profité pour lancer un appel solennel et fraternel à tous les Algériens afin qu'ils fassent preuve de conscience et de civisme, pour vaincre le plus rapidement possible cette maladie. «Pour venir à bout de l'épidémie et en finir rapidement avec la situation actuelle, nous devons être durs avec nous-mêmes», a-t-il insisté. «C'est pourquoi je réitère mon appel, notamment en direction des jeunes, à faire preuve de patience face à l'effort qui reste à fournir et à interagir positivement avec les mesures préventives exceptionnelles durant les deux jours de l'Aïd», a-t-il poursuivi.

«Gare à l'insouciance et la négligence»

Tebboune insiste sur le fait que plus nous respecterons les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, plus vite on vaincra la maladie. «Il est aujourd'hui bien établi que plus nous nous soumettons aux mesures préventives, tant chez nous que dans les administrations et la rue, plus rapidement nous en finirons avec cette épreuve, afin de renouer avec notre quotidien et, partant, avec la vie économique», a-t-il rétorqué. Le président de la République dénonce, dans ce sens, l'insouciance et la négligence qui empêcheront, indéniablement, de vaincre le coronavirus et permettront d'aller vers la construction de l'Algérie nouvelle, forte et moderne. Tebboune lance donc la balle dans le camp du peuple, tout en réaffirmant sa foi en lui pour gagner, ensemble, les batailles qui attendent l'Algérie. «Le peuple algérien a prouvé, à maintes reprises, qu'il est un peuple de défis dans les grands moments décisifs, et comme il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec l'Histoire, il triomphera aujourd'hui, grâce à Allah», a-t-il conclu avec beaucoup d'espoir. Dans ce discours fort et riche en émotions, que les Algériens espèrent qu'il devienne une tradition, le chef de l'Etat aura donc envoyé des messages clairs et limpides. L'implication de tous est le seul moyen de battre le Covid-19...