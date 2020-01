2020, année du numérique! C’est la folle ambition de l’Algérie. Le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a créé deux départements ministériels à cet effet, à savoir le ministère délégué chargé des Incubateurs et le ministère délégué chargé des Start-up. Des nominations qui sont venues accompagner des mesures d’incitation à l’utilisation du numérique contenu dans la loi de finances 2020. En effet, la TVA a été réduite pour les produits vendus sur le Net. Les ventes en ligne de biens numérisés et certains services fournis par voie électronique exploités en Algérie seront d’autre part soumis à la TVA en application du taux réduit de 9%. Une façon d’encourager ce commerce 2.0, tout en encadrant cette activité qui se fait majoritairement au noir. Autre mesure, celle relative au droit de timbre pour certificat de nationalité ou un casier judiciaire. La LF2020 a introduit un droit de timbre de 30 dinars sur ces documents. Néanmoins, la demande en ligne de ces documents est exonérée du droit de timbre. Cela afin de pousser les citoyens à utiliser plus le portail du ministère de la Justice qui délivre ce service depuis des années, sans que cela n’ait influé sur le comportement des citoyens qui continuent d’affluer au niveau des cours de justice pour l’obtention de ces documents. Cela dénote de la difficulté d’inculquer cette culture du « clic ». C’est d’ailleurs le premier grand défi que devront affronter les responsables du secteur s’ils aspirent à « numériser » le pays. Car, il faut juste voir le paiement en ligne ou par carte bancaire pour constater cette triste réalité. 4 ans après le lancement, très en retard, de ce service, les transactions qui y sont effectuées chaque jour se comptent sur les doigts d’une main. Certes, ce service reste limité à quelques grandes entreprises ou grands facturiers, mais ces derniers n’ont rien fait pour inciter le citoyen à se mettre à la… carte. On aurait espéré voir des mesures d’incitations comme celles contenus dans la LF2020, mais ce n’est pas le cas. Pourtant, les modèles à travers le monde, et même le pays ne manquent pas ! On cite juste l’exemple de la compagnie aérienne Air France, qui malgré le fait qu’elle ne dispose pas des autorisations pour le e-paiement en Algérie, encourage ses clients à faire leurs réservations en ligne. Ils bénéficient de réductions au moment d’aller payer en agence, si la réservation a été faite sur Internet. Ce qui fait gagner du temps et de l’argent au transporteur, ainsi qu’aux clients qui s’habituent en même temps à ce type de transactions. Tout un monde…