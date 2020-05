Le poulet «a pris des ailes». Il n'est, désormais, plus «le refuge» du consommateur à faible revenu. Son prix affiche une hausse notable durant cette deuxième semaine du mois de Ramadhan. Il a atteint les 380 da le kg, alors qu'il était proposé, il y a tout juste quelques jours, à 230 DA/kg. Cette hausse soudaine du prix du poulet a provoqué un véritable tollé chez les consommateurs. Les petites bourses, qui se rabattaient sur la viande blanche, en raison de «l'inaccessibilité» du prix de la viande rouge, en attendant que la vague passe, ne savent plus à quel saint se vouer.

Réagissant à cette situation, le ministre du Commerce vient d'instruire les directeurs du commerce et de wilayas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement stable du marché en viandes blanches et réguler leurs prix, qui ont considérablement augmenté ces derniers jours. C'est ce qui ressort d'une note rendue publique, mardi dernier.

Le ministre du Commerce a selon le document, autorisé différents acteurs de la filière volaille (éleveurs, abattoirs, etc.) de vendre directement les viandes de volailles aux consommateurs. Rezig a également demandé aux directeurs du commerce de wilayas de multiplier les opérations de contrôle, afin de connaître les raisons de cette flambée des prix des viandes blanches, et la contenir. Le premier responsable du secteur a demandé aussi aux directeurs du commerce de wilayas de «veiller au déstockage des viandes se trouvant au niveau des offices de régulation».

Dans ce sillage, l'Office national des aliments du bétail (Onab) a entamé une opération de mise sur le marché d'un stock de 57 000 quintaux de poulet à 250 DA/kg.

Lancée mardi dernier,cette dernière a pour but de «casser les prix de la volaille qui ont nettement augmenté ces derniers jours pour atteindre

360 DA/kg», tel qu'affirmé par Mohamed Batraoui, président-directeur général (P-DG) de l'ONAB, cité par l'agence Algérie presse service.