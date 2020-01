Le fer de lancer ou tout simplement le logement. Le projet des 1 000 Logements sociaux en cours de réalisation au niveau de la commune de Benfréha est en phase d’achèvement. Le chantier, qui a fait l’objet de plusieurs visites du wali d’Oran, sera, en principe, réceptionné au mois de mars 2020. Ce programme sera attribué aux familles du quartier de Haï Snawber, ex-Les Planteurs. Outre les 1 000 logements de Benfréha, il est aussi prévu la réception, durant la même période, de 1 000 autres logements à Misserghine, destinés aussi aux habitants du site précaire des Planteurs. Lors de la présentation de son exposé, le DG de l’Opgi a signalé que près de 17 000 logements publics locatifs (sociaux) sont en cours de réalisation. Une grande partie de ce programme sera attribuée à ses bénéficiaires, avant la fin de l’année prochaine, a indiqué le même responsable, lors d’une rencontre consacrée au secteur du logement et présidée par le wali en présence de tous les responsables de ce dossier. Selon un communiqué de la wilaya d’Oran, le directeur de l’Opgi a affirmé dans ce contexte que 10 700 logements sociaux sont en cours de réalisation au niveau du pôle urbain de Oued Tlélat, dont 700 unités destinées aux habitants de cette commune et dont les travaux seront achevés en mars 2020, alors que les 10 000 logements restants seront distribués dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. 8 000 unités seront distribuées en 2020 sur trois phases, à savoir 3 000 unités à la fin mars, 2 500 unités à la fin mai et 2 500 en juillet de la même année.

Ces sites sont équipés d’établissements scolaires des trois cycles et d’une sûreté urbaine. Le directeur de l’Opgi a ajouté que 2 000 logements du même type sont à l’arrêt, suite à la résiliation du contrat avec l’entreprise concernée. Le projet sera scindé en plusieurs lots et attribué à d’autres entrepreneurs pour accélérer la cadence des travaux, a-t-il souligné. Le projet des 1 201 logements destinés aux habitants du site dit « Batimate Taliane» sera achevé fin mars 2020. Deux entreprises ont été chargées des travaux de viabilisation (VRD). Trois établissements scolaires seront réalisés au niveau de ce site. L’année 2020 verra aussi la réception d’autres projets en cours de réalisation, à l’instar des 1 300 LPL dans la localité d’El Mohgoun, commune d’Arzew, 1 000 logements en cours de réalisation dans la commune de Béthioua et destinés aux habitants des sites précaires de l’ex-résidence universitaire la Cumo et Kara à Es-Senia et dont la réception est prévue avant la fin du 1er trimestre. Pour ce qui est du programme de l’élaboration des listes des bénéficiaires des logements sociaux, un calendrier a été élaboré par les chefs de daïra et les listes seront affichées après l’achèvement des enquêtes sociales en cours. Les listes seront affichées au cours de l’année 2020. Ce programme concerne plusieurs communes comme Oran, Arzew, Béthioua, El Kerma, Hassi Mefsoukh, Aïn el Bia, Misserghine, Bousfer, El Ançor. D’autre part, le Centre technique de contrôle (CTC) a été chargé d’expertiser les immeubles recensés vieux bâti pour un nouveau classement, notamment au niveau de quelques secteurs urbains comme Sidi El Houari, Plateau, El Hamri, Ibn Sina, el Badr. Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a présidé récemment une réunion consacrée au dossier du logement en présence des directeurs de l’exécutif concernés par ce secteur.

À l’occasion, il a insisté sur le respect du planning d’affichage des listes des demandeurs de logements à travers les communes de la wilaya. Cela concerne 4 100 logements d’ici la fin du premier trimestre 2020. Plus précisément, il s’agit des listes de 300 logements à Sidi Benyebka, 300 logements à Mers el Hadjadj et 156 logements à El Kerma qui seront affichés dans les jours à venir après la fin des enquêtes sociales. D’autres listes des bénéficiaires seront affichées avant la fin du premier trimestre, il s’agit de 600 logements, 348 Hassi Bounif, 300 à Benfréha,

200 habitations à Hassi Mefsoukh, 400 Béthioua, 300 à Aïn el Bia, 700 logements à Misserghine, 500 autres à Bousfer et El Ançor. Ces listes seront affichées le mois prochain. Le wali d’Oran a également donné des directives aux chefs de daïras d’Arzew et Gdyel pour accélérer les enquêtes sociales concernant 1300 logements à El Mohgoun et 500 logements à Gdyel.

Lors de cette réunion, un exposé a été fait par le chef de la daïra d’Oran, concernant les enquêtes sociales des demandeurs à points de la commune d’Oran qui est en finalisation. Le wali d’Oran a demandé au directeur de l’Opgi de créer une cellule qui sera chargée de vérifier la liste des bénéficiaires proposés dans le Fichier national. La liste provisoire des bénéficiaires sera affichée suite à la fin du travail de cette cellule. Le wali d’Oran a donné également des directives aux responsables pour faire face au phénomène des bidonvilles qui défigurent l’image de la ville, notamment les taudis réalisés sur le patrimoine forestier ou des terres destinées à accueillir des équipements publics. À propos du LPA dans son ancienne formule et le LSP, qui enregistre un retard dans la réalisation.