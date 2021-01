Voulant dire adieu sur les hauteurs du Djurdjura, à Tikjda, des familles entières se sont retrouvées prisonnières de la neige et du mauvais temps qui s'abat sur la wilaya depuis jeudi soir. Une nouvelle fois, les services de la Protection civile, l'unité militaire stationnée sur le site, les élèments de la gendarmerie ont été mobilisés pour évacuer des personnes bloquées et mal préparées aux conditions de la montagne. Venus des wilayas alentours, ils étaient des milliers à se rendre sur le flanc sud du Djurdjura faisant fi des recommandations de sécurité et des consignes des différents BMS (bulletin météo spécial) qui annoncaient des fortes perturbations avec des chutes de neige à 700 mètres.

Certains venus à bord de scooters 80cc depuis Alger, de Bordj Bou Arréridj, Sétif, Béjaïa... ont pris un risque énorme sur la RN30 couverte de neige. Même quand la neige est dégagée, la baisse des températures cause un gel qui engendre des dérapages et une mauvaise adhésion pour les véhicules.

Cette insousciance et l'empressement de tous à quitter les lieux en raison du couvre-feu à partir de 20 h, ont causé un bouchon sur 3 kilomètres, entre la jonction RN 30, RN 33 à Slim jusqu'à l'hôtel du Cnlst. Les éléments de la gendarmerie, à pied, ont eu tout le mal du monde à organiser la circulation et à débloquer la situation qui aura duré, pour certains, jusqu'à minuit. Toutes les unités de la Protection civile étaient en alerte maximum prêtes à porter secours à des inconscients qui n'ont aucune notion des difficultés de la montagne.

Cette situation a été aussi saisie par certains jeunes qui proposaient du thé chaud, du café au bord de la route à ces touristes venus fêter la nouvelle année au milieu d'une tempête. Les amoureux de la nature vous diront que le jeu dans la neige, les randonnées en montagne, les barbecues... s'organisent aux mois de mars et avril et non au milieu de l'hiver.

La grande majorité des personnes bloquées vendredi sur les routes de Tikjda n'a pas les moyens financiers pour séjourner dans les hôtels. Ils viennent apprécier la nature, respirer l'air pur, chercher un moment d'évasion du quotidien stressant, mais ne savent pas que Dame nature a ses caprices et peut transformer un moment de plaisir en deuil. Au printemps, beaucoups montent par les sentiers qui menent vers le lac Agoulmine, traversent jusqu'à Tala Guilef en passant par le plateau de Haizer, le refuge de Amirouche, les barres rocheuses. Précisons aussi, que la RN 33 est bloquée au niveau du col de Tirourda et la RN 30 vers Tizi Ouzou est bloquée au niveau d'Aswel.