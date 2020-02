Le président de la République a entamé son mandat par l’ouverture du dossier politique. Les consultations qu’il a initiées ont, en effet, donné des signaux assez probants à la classe politique, ainsi qu’à la société dans son ensemble. De plus, l’installation du Comité d’experts, missionnés pour élaborer un brouillon de Constitution a donné du sens à ses premiers mois au palais d’El Mouradia. Au plan régional et international, l’arrivée de Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République a «fouetté» la diplomatie nationale et remis le pays sur orbite. Sur chaque point, les citoyens ont des raisons d’être satisfaits. L’élection présidentielle a effectivement mis fin à une situation de flottement, dangereuse pour la stabilité du pays. De fait, la poursuite des marches de ven-

dredi et mardi ne posent, pour ainsi dire, aucune inquiétude.

Tout cela est à mettre à l’actif d’une société qui a compris l’importance de doter le pays d’une institution présidentielle. Il reste, cependant qu’il y a une ombre au tableau. A l’exception de la sortie médiatique du président de la République qui a abordé le dossier économique de manière succincte, l’on n’a pas vu les ministres du gouvernement s’exprimer sur la question. Pourtant, plus que tout autre équipe gouvernementale précédente, le cabinet de Abdelaziz Djerad paraît très centré sur l’économie. Et pour cause, entre ministères, ministères délégués et secrétariats d’Etat, l’Exécutif concentre en son sein quelque sept portefeuilles dédiés à l’économie. Entre les départements de la PMI-PME, celui de la Start-up, de l’Industrie, de l’Agriculture, de l’Agriculture de montagne, de l’Industrie pharmaceutique et de l’Industrie cinématographique, le gouvernement prend des allures d’un groupe de managers, spécifiquement mandaté pour booster simultanément de nombreux domaines d’activité. A voir cette composante, on est amené à affirmer que le président de la République n’a pas voulu hiérarchiser les secteurs.

Mais force est de constater que l’opinion nationale reste sur sa faim. Plus d’un mois après leur installation, lesdits ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat, n’ont pas communiqué sur leurs intentions et encore moins sur ce qui se passe présentement sur la scène économique. Il faut dire, à ce propos, que vues «d’en bas», les nouvelles ne sont pas bonnes. Les fermetures d’unités de production se font quasi quotidiennes, les pertes d’emplois se comptent par dizaines de milliers et face à ce que les Algériens qualifient de marasme de leur économie, le gouvernement répond par le silence. Le seul ministre du «pool» économique de l’Exécutif à s’être exprimé est le détenteur du portefeuille de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, qui avait annoncé le plan d’action du gouvernement dans les prochains jours. Celui-ci ne sera visiblement pas étudié, demain, en Conseil des ministres, pour la simple raison qu’il ne figure pas à l’ordre du jour du Conseil.

Cela revient à dire que le gouvernement qui va plancher sur plusieurs sujets, n’a pas totalement finalisé la mouture de son plan d’action. En attendant, quelques ministres font des sorties «tonitruantes», à l’image de celui du Commerce, pendant que les «managers» qui se distinguent par leur connaissance des secteurs dont ils ont la charge, en sus de leur jeune âge, gardent le silence et ne montrent, plus d’un mois après la formation du gouvernement, aucune velléité de booster l’industrie, la start-up ou encore initier des pépinières de petites entreprises. Le silence du gouvernement sur la stratégie économique qu’il compte déployer sur le terrain est motif d’inquiétude pour nombre d’observateurs qui ne voient toujours pas la direction que prendra l’Exécutif sur des sujets essentiels, liés au quotidien des Algériens. En effet, il y a lieu de souligner que l’urgence n’est pas seulement politique et institutionnelle, mais elle est également fondamentalement économique. Il est clairement établi que le président Tebboune est en totale rupture avec le modèle économique mis en œuvre par l’ancien pouvoir. «l’économie des CKD SKD n’est pas de l’économie», avait-il affirmé lors de sa dernière conférence de presse. Les citoyens peuvent parfaitement comprendre les nombreuses réserves qu’il a émises. Mais encore faut-il que les ministres du gouvernement Djerad et Djerad lui-même, s’expriment sur leurs objectifs économiques à court, moyen et long terme. Pour l’heure, force est de constater que beaucoup de secteurs économiques sont dans le brouillard, plus d’un mois après la nomination du gouvernement.