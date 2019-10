Adopté par le Conseil des ministres, dimanche, lors d’une réunion présidée par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, le projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2020 contient un certain nombre de nouvelles dispositions particulièrement en faveur de la frange juvénile, et ce, dans l’objectif de booster l’économie nationale.

En effet, parmi celles-ci, la gestion et l’exploitation des structures publiques de proximité, ont été confiées aux jeunes entreprises, ainsi qu’aux jeunes porteurs de projets et d’idées, dans le cadre des délégations du service public et conformément au cahier des charges, qui sera défini à cet effet.

Il y a également la mise en place de mesures de facilitation et d’incitation fiscales au profit des start-up activant dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies, et leur exonération de l’impôt sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée, en vue de leur accompagnement en phase de lancement et leur développement par la suite.

Dans le même volet, il y aura la création de quatre types de zones économiques au niveau national, qui seront des incubatrices de start-up et autres investissements avec des avantages financiers et fiscaux incitatifs. Elles engloberont des zones industrielles intégrées et viseront, notamment le développement des régions frontalières au Sud, la promotion des technologies de pointe, ainsi que la promotion du commerce logistique et tertiaire.

Afin de renforcer l’élément humain, particulièrement dans les secteurs vitaux, le PLF prévoit la consécration de 33118 postes budgétaires, notamment au profit de l’Education nationale avec 9 772 postes, l’enseignement supérieur avec 7475 postes et la santé avec 4100 postes. Le PLF autorise, en outre, les citoyens à importer des véhicules touristiques d’occasion, de moteur essence, de moins de

3 ans, à leurs propres frais, moyennant paiement des droits et taxes légales, dans le respect des normes de protection de l’environnement.

Ce projet veille, sur un autre plan, à « l’amélioration du climat des affaires et de l’attractivité de l’économie nationale à travers la levée des entraves relevées dans le cadre de la règle des 49/51 %, pour les investissements étrangers en Algérie, notamment en ce qui concerne les secteurs « non stratégiques ».

De même qu’il réintroduit le recours, de manière sélective, au financement extérieur auprès d’institutions financières internationales de développement - dans lesquelles l’Algérie est membre - pour

« financer les projets économiques structurels et rentables », en assurant, par là même une diversification des ressources de financement de l’économie.

Enfin, les nouvelles dispositions législatives et fiscales de ce texte prévoient l’élargissement de la base d’imposition, à travers l’instauration d’impôts et de taxes sur la fortune et les biens.

En chiffres, les recettes prévisionnelles sont de l’ordre de 6 239,7 milliards de dinars, soit une baisse de 7,7% par rapport à 2019, en raison de la baisse de la fiscalité pétrolière, qui devrait s’élever à

2200,3 mds DA contre 2714,5 mds DA en 2019. Quant aux recettes fiscales ordinaires, elles seront en hausse de 8,6% pour atteindre quelque 4.039 mds DA, grâce à une optimisation du recouvrement des droits et recettes de l’Etat.

Les dépenses publiques sont estimées à 7 773 mds DA, soit une baisse de -9,2% comparées à l’année passée. Le budget de fonctionnement s’élèvera à

4893 milliards DA et celui de l’équipement avoisinera les 2879 mds de DA. 1798 mds DA sont consacrés aux transferts sociaux, notamment pour les aides aux ménages au logement et aux produits de large consommation (lait et blé).