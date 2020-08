Suscitant de nombreuses réactions au sein de la scène politique, l'annonce par le président de la République de la tenue du référendum pour la révision de la Constitution le 1er Novembre, marque la fin des consultations et des concertations qui ont abouti à cette échéance électorale inédite et forte en symboliques.

S'exprimant à travers un communiqué, le Mouvement El Bina se dit satisfait du choix de cette date et de la poursuite du processus des réformes, et espère que cette échéance sera le point de départ de la concrétisation du réel changement démocratique, à même de surmonter la crise multidimensionnelle, réhabiliter la confiance entre le peuple et les institutions de l'Etat, et répondre aux attentes de la jeunesse du Hirak, et ce en vue de bâtir la nouvelle République sur les principes de la réédification d'un Front national et du renforcement du tissu social.

Une position en parfaite adéquation avec les grandes lignes énoncées par les Forces nationales pour la reforme, dont le Mouvement El Bina est l'initiateur, et qui tend vers l'émergence d'une nouvelle configuration de la scène politique, essentiellement axée sur l'urgence de la reconstruction du pays. Loin des luttes intestines qui habituellement accompagnaient tous les rendez-vous électoraux, à travers lesquels la course au pouvoir était la principale activité. Ce n'est ni la même situation, ni les mêmes conditions et enjeux.

Pour les observateurs, l'importance de préserver la souveraineté nationale des desseins machiavéliques qui la guettent, se mesure à la capacité des Algériens de s'unir pour réussir cette ultime épreuve.

Pour le président du MSP, Abderrezak Makri, la révision de la Constitution est incontournable et se doit d'être soutenue. «Nous prenons acte de la décision, mais nous attendons de voir la copie pour vérifier si le Comité d'experts a pris en considération nos propositions, notamment celles ayant trait à l'identité nationale», précise-t-il.

Une position qui confirme le positionnement du parti de Makri sur la scène politique, mettant en avant l'attachement de ce dernier à quelques réserves émises sur les grandes lignes de l'avant-projet de révision de la Constitution. Pour sa part, le parti El Moustakbel considère que «le président Tebboune a tenu parole en annonçant la tenue du référendum, on espère un texte le plus consensuel possible, pour une grande participation à la consultation, le 1er novembre prochain». Alors que Jil Jadid espère que «la nouvelle Constitution sera à la hauteur de l'événement du 1er Novembre 1954. On a besoin d'une nouvelle Constitution pour asseoir un Etat de droit, espérons que le 1er novembre 2020 sera le point de départ de l'Etat de droit.» C'est donc dans un foisonnement de réactions, que d'autres voix se sont élevées pour faire entendre un son de cloche contraire et opposé à cette démarche, ce qui est de bonne guerre, mais il n'en demeure pas moins que c'est la publication du document final, révélant les propositions retenues par le Comité d'experts, qui apportera les vrais éléments de discussion et de réflexion, sur lesquels seront fondées les décisions qui s'exprimeront le 1er novembre, à travers les urnes.

Cela étant, il va sans dire qu'au-delà des divergences d'opinions, des conflits et des différentes positions, l'importance de ce rendez-vous électoral, réside dans le fait que seul le peuple décidera le 1er novembre.