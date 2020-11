Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil a félicité, à travers son communiqué, le peuple algérien, suite à la réussite de l'opération référendaire qui s'est déroulée dans un climat empreint de liberté, d'intégrité et de transparence, en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle induite par la pandémie de Covid- 19». Il s'agit là, indique-t-il, «d'une première étape sur la voie des réformes profondes susceptibles de renforcer les fondements de l'Etat et de jeter les jalons solides à même d'assurer un avenir radieux au pays et au peuple...».

De son côté, le président de Jil Jadid, qui n'a pas donné de consignes de vote à ses militants, a estimé que «pour la première fois, nous avons un taux de participation réel, résultant des chiffres vrais, c'est-à-dire qu'il y a une réalité suivant laquelle on a laissé s'exprimer les chiffres, essentiellement par le taux de participation». C'est important car, poursuit-il, «ça donne pour une fois le crédit à l'opération du vote en elle-même». En réalité, soutient-il, «le taux de participation est aussi faible, comme il l'a été lors des scrutins précédents, sauf qu'auparavant, il y avait toujours la fraude et le bourrage des urnes qui faisaient que les taux de participation étaient bien supérieurs aux chiffres réels». Un député du PT a écrit sur sa page facebook que «le taux de participation constitue un camouflet pour le pouvoir». Le FFS, par le truchement de la voix du coordinateur de l'instance présidentielle, Hakim Belahcel commente: «Le référendum, qui a été décidé d'une manière unilatérale (...), vient de subir un rejet populaire général». Le parti du défunt Hocine Ait Ahmed, plaide pour «l'élection d'une Assemblée constituante souveraine et l'amorce d'une alternative démocratique pour construire un État fort, démocratique et social». De son côté, le RCD estime, dans un communiqué, que «le taux de participation annoncé, (...), pour le référendum du 1er Novembre constitue en lui-même, un désaveu populaire (...)». «À la vue de la désaffection générale constatée par tous les observateurs (...), la participation réelle à cette consultation est vraisemblablement à un chiffre», a-t-on affirmé. Pour le parti de Mohcine Belabbas «il n'y a pas meilleure leçon de maturité politique et de responsabilité que cette fin de non-recevoir pacifique (...)».

Vraisemblablement sonnés par ces résultas, les partis proches du pouvoir (FLN, RND, TAJ, El Bina, le mouvement El Islah) qui ont pris part à la campagne référendaire, n'ont pas encore réagi officiellement.