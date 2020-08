Des partis algériens ont réagi à l'accord de normalisation conclu, jeudi dernier, entre les Emirats arabes unis (EAU) et Israël, sous les hospices de l'administration américaine. Ces partis dénoncent une trahison de la cause palestinienne par les EAU. Le parti FLN a publié, vendredi dernier, en fin de soirée, un communiqué pour exprimer «son extrême indignation» suite à la signature de l'accord de «normalisation» des relations entre Abu Dhabi et Tel-Aviv, le qualifiant de «coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne et une trahison totale». Le FLN critique la volonté de faire croire que cet accord est en faveur de la cause palestinienne. «Associer ce maudit accord à une prétendue réussite du report du plan d'annexion de quelques territoires palestiniens ne convaincra personne et ne justifiera pas cette honteuse position que l'histoire retiendra à jamais en tant qu'affront», peut-on lire dans le communiqué du FLN.

Pour ce parti, l'initiative des Emirats vise à saborder le plan de paix arabe de 2002, préparé par la Ligue arabe. «Le silence des différents acteurs de la scène arabe, d'autant que ce sinistre accord constitue une violation de l'Accord de paix arabe qui conditionne la normalisation des relations à un retrait total de l'entité sioniste des terres occupées depuis 1967, condition fragilisée par l'annonce unilatérale des Emirats», déplore l'ex-parti unique. Il condamne en outre «le silence de tombe, proche de la connivence et de la complicité de la part de responsables de la Ligue arabe, censée rappeler, sans délais, à l'Etat des Emirats les répercussions d'une entorse à ce qui reste du consensus arabe et réitérer la position officielle, celle de respecter l'initiative arabe de paix, adoptée lors du sommet de Beyrouth 2002, même si cet accord ne répond pas aux aspirations des peuples arabes à la libération de toutes les terres palestiniennes et à l'établissement de l'Etat palestinien indépendant, avec El Qods El Charif pour capitale». De son côté, le Parti de la justice et de la liberté (PJL) a qualifié cet accord de «coup de poignard» dans le dos de la nation arabe et une trahison» pour la cause palestinienne».

«Le PJL condamne avec force la normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et l'entité sioniste usurpatrice d'El Qods, de la terre de Palestine, du Golan syrien et des fermes de Chebaa au Sud Liban, le qualifiant de nouveau coup de poignard dans le dos de la nation arabo-musulmane, une trahison pour la cause palestinienne et un encouragement à l'entité sioniste à davantage d'agressions et d'expansion», peut-on lire également dans le communiqué de ce parti. «Cet accord constitue une violation flagrante de la Charte de la Ligue arabe», a estimé le PJL, appelant à la réintégration de la République arabe syrienne dans l'organisation panarabe. Cette formation a plaidé pour «la consolidation matérielle, militaire et politique des capacités de résistance et de résilience du peuple palestinien».

Par ailleurs, d'autres partis ont condamné cet accord. Pour rappel, les EAU ont assuré que l'accord vise à mettre un terme aux projets d'annexion supplémentaires des territoires de la Cisjordanie. Après l'Egypte en 1979, la Jordanie en 1994, c'est le tour des Emirats arabes unis de signer un accord de normalisations des relations avec Israël.