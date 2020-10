Après plusieurs mois d'inactivité et malgré les «scandales» l'ayant entaché suite aux arrestations et au jugement de ses ex- secrétaires généraux, le Front de Libération nationale revient par la «grande porte» lui ayant été entrouverte à partir d'Oran où il a animé dans la fin de la journée de samedi, un rassemblement ayant réuni les cadres de la base militante. Celle-ci était constituée, essentiellement, d'élus et autres militants. Signant sa première sortie médiatique à l'Ouest du pays, Baâdji Abou El Fadll, laissant libre cours à «ses sentiments», est passé à l'offensive en polémiquant tout en usant du verbe pour tancer ce qu'il a qualifié de «voix appelant au départ du Fln» lors des marches du Hirak. «Ceux qui ont scandé FLN ‘'dégage'' ne sont ni les Hirakistes ni le peuple», a-t-il affirmé ajoutant qu'«il s'agit de partis politiques et de forces idéologiques». «Ces dernières aspirent à exclure le FLN de la scène politique», a-t-il expliqué avant de défier par la suite ces partis en leur lançant un pari pour lequel il les invite à prendre part. «Je lance un défi à toutes les composantes politiques du pays: pourront-elles remplir une salle de 1500 partisans comme le fait en ce moment le Front de Libération nationale?» Il revient encore une fois sur cette question du «désaveu» populaire manifesté à l'encontre du vieux parti en expliquant «l'enjeu». Il indique en ce sens qu'«une partie de la population a banni le comportement d'ex-dirigeants du parti, mais pas le parti». «Le FLN a toujours été le parti de tous les Algériens», a-t-il déclaré. «À ceux qui disent que ce n'est pas pour le FLN, je donne rendez-vous pour les prochaines élections». Le chamboulement marquant la scène politique nationale a, à l'instar de tous les autres partis politiques, touché le Front de Libération nationale. Baâdji ne dira pas le contraire tout en annonçant par là même que «la situation est maîtrisée». «Le FLN reviendra encore plus fort», a-t-il souligné expliquant que «les rênes sont prises en main, nous oeuvrons à rassembler les partisans, les propres et à éloigner les vieilles pratiques et les intrus de la chkara et de l'argent sale». Dans ce chapitre bien nommé, le nouveau premier responsable du vieux parti plaide pour la restructuration de la base militante en appelant à l'ouverture des locaux du parti aux jeunes adhérents tout en mettant de côté «l'esprit querelleur et autres règlements de comptes, injures et autres accusations». Sur le plan organique, Baâdji indique les changements opérés au niveau de 50 mouhafadhas et d'annoncer par la même «l'adhésion totale du parti au projet du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Le Fln votera ‘'oui'' pour l'amendement de la constitution et que tous ses partisans seront au rendez-vous du 1er novembre». «Le référendum sur le projet de révision de la Constitution le 1er novembre prochain est une étape principale et importante dans le processus de réforme politique dans le pays», a-t-il souligné expliquant que «nous considérons l'amendement de la Constitution comme étape fondamentale et importante dans le processus de réforme politique dans le pays». «Nous saluons et acceptons la plupart de son contenu et devons soutenir cet amendement et voter positivement», a-t-il ajouté soutenant que «l'amendement constitutionnel apporte de nouveaux axes et principes qui opéreront une vraie révolution dans le cadre de la réforme, en particulier dans le domaine des libertés et des droits, de la séparation des pouvoirs et de la promotion d'organes de grande importance au rang d'institutions souveraines par leur constitutionnalisation». Pour le nouveau patron du FLN, «l'amendement constitutionnel jalonne clairement l'approche politique sur laquelle sera basée la gouvernance dans le pays».