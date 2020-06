Les pertes de la compagnie aérienne nationale Air Algérie sont lourdes et inestimables. Depuis la suspension de ses vols, Air Algérie a perdu des centaines de millions. La pandémie de Covid-19 a sérieusement impacté les entreprises aériennes; la suspension du trafic a conduit la compagnie nationale à restreindre son activité et à ne se consacrer qu'aux vols spéciaux induits par le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Selon une source proche d'Air Algérie, la crise sanitaire a fortement affecté l'assiette économique de la compagnie durant le premier semestre de l'année en cours et son impact financier s'annonce sévère pour l'avenir. «Le chiffre d'affaires de la compagnie a enregistré une baisse record, où les pertes financières sont énormes et se chiffrent en centaines de millions», estime la même source. Le bilan est accablant, preuves à l'appui, l'Association africaine des compagnies aériennes (Afraa) a évalué, dans un rapport détaillé, les pertes d'Air Algérie, durant la période de la mi-avril à la mi-mai, à hauteur de 900 millions de sièges disponibles par kilomètre.

«La compagnie nationale algérienne a perdu l'équivalent de 900 millions de sièges disponibles par kilomètre. Il s'agit de vols annulés durant la période mi-avril à mi-mai 2020. Air Algérie est la sixième compagnie africaine en termes de pertes par ASK», explique le même rapport. Par ailleurs, l'on note que la compagnie nationale a dévoilé les mesures sanitaires qu'elle mettra en place dès la réouverture du ciel, au trafic aérien. Cependant, il faut préciser que jusqu'à présent, aucune date n'est fixée pour le retour du trafic, le transport aérien reste exclu des activités autorisées à reprendre le 7 juin, dans le cadre de la mise en place du plan de déconfinement progressif. Selon une source d'Air Algérie, la compagnie se prépare au déconfinement et à la réouverture des frontières et de l'espace aérien. «La compagnie nationale se prépare à reprendre ses activités commerciales», ajoute la même source en précisant qu'Air Algérie a déjà mis en place «son programme, avec des dates de reprise de ses vols nationaux et internationaux». On rappelle à ce titre que la direction de la compagnie nationale entreprend, après décision des hautes autorités du pays, de relancer les vols commerciaux. «Une reprise des vols, à compter du 26 juin, vers les pays du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne ainsi que certains pays du Proche-Orient». Concernant les vols avec les pays de l'espace Schengen, la compagnie est en mesure de reprendre ses activités dès le 1er juillet, après le feu vert des plus hautes autorités nationales.