Les mosquées, fermées depuis près de quatre mois, vont réouvrir, graduellement à partir de samedi prochain, sous «haute sécurité». Les premières autorisées à accueillir, de nouveau, les fidèles, sont celles ayant une capacité supérieure à 1 000 personnes. Tous les fidèles pressés de retrouver le chemin des mosquées pour prier et demander à Dieu la cessation du coronavirus, sont appelés à porter «correctement» un masque et surtout de se munir de leur tapis de prière personnel. L'accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes vulnérables demeure toutefois «strictement» interdit.

Ce sont là quelques-unes des mesures fixées par un arrêté des services du Premier ministère, au terme des consultations avec la Commission de la fetwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, et le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministère a en effet rendu public, hier, le protocole «anti-Covid-19» dédié à la réouverture progressive des mosquées.

Les fidèles qui vivent dans le cercle des zones les plus touchées par le Covid-19, -les 29 wilayas concernées par le confinement reconduit depuis aujourd'hui,- sont appelés à continuer à faire la prière de salat el fadjr, prière de l'aube, chez eux. Le communiqué du Premier ministère explique que «dans une première étape et dans les 29 wilayas soumises au confinement partiel à domicile, ne seront concernées que les mosquées ayant une capacité supérieure à 1 000 fidèles et exclusivement pour les prières du Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, durant toutes les journées de la semaine.

S'agissant des 19 wilayas où le confinement partiel a été levé, le document explique que «les mosquées concernées par la réouverture seront rouvertes pour les cinq prières quotidiennes, durant toutes les journées de la semaine».

Le même communiqué souligne, que «seules les prières du Asr, Maghreb et Icha sont autorisées le vendredi pour l'ensemble des wilayas du pays jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies pour l'ouverture totale des mosquées et ce, dans une deuxième étape».

Ce socle de «déconfinement progressif des mosquées» a été concocté, après que le chef de l'Etat a donné son feu vert, lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité. La tenue de cette dernière est là aussi pour rappeler qu'il ne faut pas oublier que nous sommes «en pleine guerre» face à «un ennemi invisible.» C'est pour cela d'ailleurs qu'il a été décidé de maintenir «la fermeture des salles de prières, des moussalate, écoles coraniques, et des lieux d'ablution.» Une consigne qui s'inspire des gestes barrières à respecter, notamment du fait que le rythme actuel de propagation de la pandémie ne laisse d'autre choix aux sociétés que de s'y adapter. Le respect de la distanciation sociale entre les fidèles d'au moins un mètre et demi, l'organisation des accès de façon à respecter l'espacement et la distance physique ainsi que l'aménagement de l'entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation, pour éviter les croisements des fidèles, la mise à la disposition des fidèles du gel hydro-alcoolique, figurent en effet parmi les autres mesures décidées.

Le même document précise par ailleurs que «l'ouverture programmée des mosquées concernées doit se faire par arrêté du wali, qui sera affiché à l'entrée des mosquées et sous le contrôle et la supervision des directions de wilayas des Affaires religieuses et des Wakfs, à travers les fonctionnaires de la mosquée et les comités des mosquées et ce, en étroite coordination avec les services de la Protection civile et des APC, avec le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local». Le même dispositif prévoit également «l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs, l'aération naturelle et la désinfection régulière des mosquées, l'affichage des gestes barrières et des mesures de prévention, alors que l'accès à la mosquée demeure soumis au contrôle préalable, au moyen d'appareils thermiques»