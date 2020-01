Très recherché pour ses vertus médicinales, le miel local s’écoule en Algérie à des prix qui atteignent 10 000 DA/kg, alors que le consommateur demeure incapable d’identifier le vrai miel du faux, en l’absence de traçabilité dans le processus de production et de commercialisation de ce nectar précieux. «Outre la loi de l’offre et la demande, d’autres facteurs sont responsables de la cherté du miel dont la rareté récurrente due à la sécheresse, l’absence d’un circuit de commercialisation structuré et l’intervention de plusieurs intermédiaires et revendeurs qui n’ont souvent rien à voir avec le domaine», résume

Mme Ghania Zitouni, responsable de la filière apicole à l’Itelv (Institut technique des élevages).

D’autre part, le miel local est absent au niveau des grandes surfaces où on trouve, par contre, du miel d’importation cédé autour de 2 500 DA/kg. L’ingénieure apicole pointe du doigt deux défaillances principales caractérisant la commercialisation de ce produit: le manque de traçabilité dans la production du miel local ainsi que l’absence de mentions sur les critères de qualité et l’étiquetage de son emballage. Pour freiner la hausse démesurée des prix du miel local et le rendre plus accessible aux consommateurs, la responsable de l’Itelv recommande l’instauration d’un marché de miel transparent à travers la création de centres d’extraction et de collecte.