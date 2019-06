«Finalement, le retard dans la réalisation de l’hôpital de M’Chedallah n’incombe pas à l’entreprise » la révélation a été faite par un élu à l’APW de Bouira, en marge de la deuxième session ordinaire qui a débuté mardi. Cet élu, anciennement cadre de la daïra de M’Chedallah chargé du suivi des réalisations, nouvellement installé à l’APW en remplacement du défunt élu Ouarab Ahcene et qui a clairement accusé le bureau d’études et le CTC d’être derrière les déboires de l’entreprise qui selon lui travaille à perte sur ce chantier. « L’entreprise réalisatrice s’est acquittée de ses redevances pour le Fonds, de garantie, elle a réalisé les parties planifiées. Trois blocs n’ont à ce jour pas été autorisés par le CTC qui détient les plans. Une commission ministérielle a émis des réserves qui ont été levées. Aujourd’hui on parle de résiliation » déclarera l’élu de M’Chedallah.

Le recours à cette solution en guise de sanction contre le retard va encore empirer la situation surtout que du côté de l’entreprise on envisage de recourir à la justice. « Je n’ai pas sollicité la justice avant pour ménager à l’administration des frais, mais et surtout pour ne pas pénaliser les citoyens de cette région, ma région, plus » nous avait confié en marge d’une protestation devant la direction de la santé, maître d’œuvre du projet, Amrane propriétaire de l’entreprise réalisatrice. Lors de cette session il a été aussi question des autres structures relevant du même secteur : la santé. Avant l’entame de l’exercice actuel et malgré l’importance de ses projets, en l’occurrence les trois hôpitaux de M’Chedallah (50%), de Bordj Okhriss (70%) et de Aïn Bessem (76%), le secteur de la santé se débat dans des procédures engendrées par le manque de finances. Le wali de Bouira et à l’occasion d’un exécutif a insisté sur la nécessité de livrer ces trois structures au plus tard début 2019 surtout que le taux d’avancement avoisine les 80%. La remarque et la question du délai sont réalisables pour les unités de Aïn Bessem et de Bordj Okhriss, mais pas pour l’hôpital de M’Chedallah dont le taux de réalisation ne dépasse pas les 55%.

Il faut dire que ces trois projets ont vécu plusieurs péripéties entre retards, arrêts, reprises…Ainsi, les travaux du projet de réalisation d’un hôpital de 120 lits dans la commune de Aïn Bessem (ouest de Bouira), ont été lancés au mois de juin 2015, pour une réception initiale en mars 2017.

Dotée d’une enveloppe budgétaire de 960 millions, cette structure publique comprend un bloc administratif, un réfectoire, des services de maternité, de pédiatrie, médecine interne, une imagerie, un pavillon des urgences et un service de chirurgie. L’hôpital de Bordj Okhriss, lui, est d’une capacité de 80 lits. Il a été retenu en 2007 dans le cadre du programme des Hauts-Plateaux, pour un budget de 436 millions de DA. En février 2009, le chantier démarre.

Devant l’ampleur du retard, les responsables du secteur résilient le contrat de l’entreprise en charge de ce projet ainsi que le contrat avec le bureau d’études canadien pour remplacer les exécutants par des entreprises algériennes. Lors de sa réévaluation, le projet bénéfice d’une rallonge de 40 millions de DA.

« Le projet n’a pas été gelé et une rallonge lui a été réservée. Je vous demande de respecter vos engagements et de nous livrer cet hôpital », avait déclaré le wali de Bouira, lors de sa récente visite à ce projet. Concernant l’hôpital de l’ex-Maillot, 120 lits, la situation est plus compliquée. Connaissant un taux de réalisation inférieur à 60%, cette structure risque de s’étaler sur toute l’année 2019 avant de connaître son dénouement.

L’hôpital a été inscrit en 2009 avec un budget de 800 millions de dinars et lancé en 2013 pour une réception en mars 2015. Il a été aussi question du projet mère-enfant, qui n’est toujours pas lancé, l’école paramédicale de Bouïra et les urgences de Sour el Ghozlane : des projets qui ne sont toujours pas opérationnels.