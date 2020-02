Oued Aïssi vers Azazga via Fréha et Dellys vers Draâ El Mizan sur un tracé d’une longueur de 25 kilomètres. Des projets qui entrent dans le cadre du Plan national des chemins de fer. Actuellement, ajoute l’orateur, l’étude des projets est dans sa phase d’identification des nouveaux tracés. Des sorties sur le terrain sont effectuées quotidiennement pour arrêter définitivement les lignes à suivre après le lancement des projets. Pour devancer les éventuelles embûches, les ingénieurs comptent mettre à l’étude des solutions idoines.

Selon le même responsable, les études qui seront effectuées ont pour objectif d’abord d’éviter le grand nombre d’ouvrages comme les ponts et autres infrastructures qui risqueraient d’alourdir l’enveloppe budgétaire. Déterminer les problèmes d’oppositions sera également la prochaine étape de l’étude qui est actuellement parvenue jusqu’à la daïra de Fréha. La dernière phase de ce tracé sera relancée à partir d’aujourd’hui. L’étude, explique Samir Naït Youcef, prendra en considération le fait que le chemin de fer réalisé aura les caractéristiques nécessaires pour un train moderne roulant à une grande vitesse. Au chapitre du volet financier, l’étude ne prend pas encore en considération la détermination du budget nécessaire pour sa réalisation. Les deux tracés font partie d’un Plan national des chemins de fer qui a déjà été lancé il y a quelques années. En fait, ce nouveau tracé prend en compte l’objectif de relier plusieurs régions par des gares.

Par ailleurs, il convient de noter que l’étude prend en compte le rôle économique primordial que devront jouer ces lignes ferroviaires qui traversent la wilaya de Tizi Ouzou. En plus du rapprochement des communes par ce mode de transport, l’étude a pensé rapprocher le tracé des zones industrielles réparties à travers certaines daïras. Cette stratégie consiste à permettre de relier ces entités économiques au transport ferroviaire à même de permettre l’acheminement des matières premières et des produits fabriqués. Une stratégie qui aura un impact très positif sur l’activité économique globale dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Enfin, il est à rappeler que les chemins de fer, qui ont été parmi les premiers transports du monde moderne, sont appelés à jouer un grand rôle dans le développement économique. Le ralliement et l’interconnexion des régions permet de rendre plus pertinentes les stratégies économiques d’avenir. Récemment, des appels ont été lancés pour étendre la voie ferrée d’Oued Aïssi à Azazga. Et c’est chose faite. Toutefois, le train de marchandises fonctionne mieux avec un port sec. L’annulation de ce projet inscrit pour la wilaya de Tizi Ouzou a étonné beaucoup de monde car le besoin est plus que primordial.

En effet, le projet d’un port sec a été lancé et l’assiette foncière a été trouvée à Oued Aïssi justement. Alors que les investisseurs attendaient le lancement de sa réalisation, c’est bien le contraire qui se produit. Le projet annulé, l’assiette a été réaffectée pour faire office d’une gare intercommunale.