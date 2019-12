Des centaines de citoyens ayant bénéficié de l’un des dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej, Cnac, Angem) ont pris part, hier, au rassemblement de protestation qui a eu lieu devant la Badr (Banque de l’agriculture et du développement rural) de la ville de Tizi Ouzou. Cette action de protestation a eu lieu suite à un appel lancé, la veille, par le Came (Collectif d’aide à la microentreprise) qui regroupe en son sein les promoteurs de l’Ansej, la Cnac et l’Angem.

Les protestataires ont mis en avant les mêmes mots d’ordre que ceux brandis il y a quelques jours, dans la ville de Tigzirt, lors d’un sit-in similaire observé également devant l’agence locale de la Badr. Cette énième action de protestation intervient au moment où plusieurs promoteurs ont été destinataires de mises en demeure aussi bien de la part des banques (dont la Badr) que des services des impôts ainsi que des agences Casnos, ce qui, selon les concernés, engendre une grosse pression sur eux, au moment où « toutes les portes sont fermées devant eux ». «Nous sommes devant une véritable impasse et nous ne savons plus à quel saint nous vouer», a affirmé l’un des responsables du Collectif d’aide à la microentreprise, initiatrice de cette action de protestation. Hier, les concernés ont encore saisi cette occasion pour revendiquer et pour mettre en avant la revendication inhérente à l’exigence d’une amnistie générale en faveur des promoteurs Ansej, Cnac et Angem.

Une revendication qui ne cesse de revenir au-devant de la scène et que ne cessent d’exprimer les adhérents de la Cnac qui disent que toutes les autres solutions proposées par leur tutelle ne peuvent leur être d’aucun secours, à cause principalement de l’absence quasi totale d’opportunités de travail surtout depuis le début de la crise financière en Algérie, suivies des mesures d’austérité des entreprises à partir de 2015, ce qui a engendré le gel d’une grande partie des projets qui pouvaient constituer une bouffée d’oxygène pour les promoteurs en question. «Il n’y a pas de travail, dans un tel contexte, comment peut-on exiger de nous de rembourser les banques, de verser les cotisations à la Casnos et de régulariser notre situation vis-à-vis des services des impôts alors que dans la pratique, notre activité est pratiquement à l’arrêt depuis au moins quatre années ?», s’est interrogé, hier, un autre membre du bureau de wilaya du Came de Tizi Ouzou.

Il faut rappeler que depuis plus de 2 ans, les promoteurs se battent pour faire valoir leurs droits. De nombreuses rencontres ont réuni les représentants du Came avec le directeur de l’emploi de la wilaya de Tizi Ouzou, avec le wali mais aussi avec les représentants du ministère de tutelle. Des réunions qui ont permis à chaque fois aux concernés d’exposer la situation très difficile qu’ils vivent depuis des années. De nombreux rapports concernant la situation peu reluisante vécue par les promoteurs ont été établis, pour rappel. Le fait que les promoteurs en question n’aient pas accès aux marchés publics est, selon les concernés, l’une des raisons principales de cette situation délicate.

Hier, les protestataires ont exprimé leur incapacité à supporter plus que cela, les pressions engendrées par les mises en demeure qui leur sont adressées régulièrement par les banques, par l’intermédiaire des huissiers de justice.

«Nous ne pouvons plus faire face à cet acharnement et aux menaces de saisie de notre matériel ou machines», nous a affirmé un promoteur qui fait partie de milliers d’autres qui sont sur la liste des bénéficiaires déficitaires. Aux yeux de notre interlocuteur, la seule solution qui permettrait, à tous les autres promoteurs déficitaires et à lui de sortir la tête de l’eau, est une amnistie générale qui touchera aussi bien les dettes PNR, bancaires que fiscales et parafiscales. Les protestataires ont insisté hier, également sur la nécessité impérieuse que l’Etat mette en place un cadre de travail adéquat et favorable, à travers notamment la facilitation aux promoteurs d’avoir accès aux marchés publics, la régularisation de la sous-traitance au profit des microentreprises. Les protestataires ont exigé hier, aussi la mise en place d’un régime fiscal et parafiscal propre aux microentreprises. Quant à la proposition consistant en le rééchelonnement de leurs dettes, les gens concernés jugent qu’elle est loin de représenter une véritable sortie de crise pour eux.