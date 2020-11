Perpétuant son engagement citoyen en soutenant les efforts des autorités sanitaires et à s'associer à l'élan de solidarité national pour la lutte contre la Covid-19, le groupe Magpharm équipe, depuis hier, les hôpitaux de Rouiba, Nefissa-Hamoud(ex-Parnet) et Beni Messous, de diffuseurs d'huiles essentielles «Phytencia», pour aider à réduire la charge virale de ces établissements hospitaliers au coeur de la lutte contre cette pandémie.

Ainsi, le groupe des laboratoires pharmaceutiques «Magpharm» poursuit son engagement citoyen en équipant les hôpitaux de purificateur d'air ambiant. Depuis le mois d'avril 2020, le groupe pharmaceutique, leader algérien des produits santé et bien-être, a procédé à plusieurs opérations de don de compléments alimentaires à base de vitamines D, C et Zinc, à destination de nombreux hôpitaux; ces vitamines essentielles au traitement contre le nouveau coronavirus et au renforcement du système humanitaire. A travers cette nouvelle opération, le groupe Magpharm souhaite faire bénéficier, aux établissements de santé, des techniques les plus avancées en termes de phyto-aromathérapie scientifique, grâce aux gammes d'huiles essentielles «Phytencia» et à leurs diffuseurs. «Phytencia» est une marque d'huiles essentielles et végétales, créée en France par une équipe d'experts composée de naturopathes et de docteurs en pharmacie et en biologie. Elle offre une gamme de soins 100% naturels, respectueux du corps et de l'environnement.

Interrogée au sujet de cette opération, Chérifa Kerrar, directrice générale de Magpharm, a déclaré: «Nous ne faisons que remplir notre devoir fondamental d'entreprise engagée, ancrée dans la société algérienne, et animée par la volonté de contribuer au mieux à son bien-être, surtout, dans les circonstances que nous vivons actuellement, qui impose la participation de toutes les composantes de la société et du monde économique.»