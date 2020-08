Peut-on promouvoir le tourisme de montagne dans un milieu conservateur? N'a-t-on plus le droit de traverser en un village, seul accès vers un site touristique? Peut-on évoluer dans un monde où la mentalité rétrograde règne en maître? Toutes ces questions trouvent leur légitimité dans la mésaventure vécue samedi par le groupe de marcheurs d'Aokas dirigé par Azzedine Zidane, un ex-journaliste, qui s'est inventé un autre loisir, celui de randonneur en recevant chaque samedi des amateurs de ce loisir à travers tout le pays.

Une fois n'est pas coutume, les 24 randonneurs du joyeux groupe «Les marcheurs d'Aokas», à Béjaïa, n'ont pas été, le samedi 29 août 2020, au bout de leur parcours à cause d'une incompréhensible décision des villageois de Aït Felkaï, à Darguina. Ces derniers leur ont interdit la traversée du village, seul accès, vers la splendide cascade de la région.

«Alors que nous avons eu à traverser ce village plusieurs fois et sans encombre, nous avons été surpris samedi par un grand panneau installé à l'entrée du village, appuyé par un groupe de citoyens confirmant l'interdiction à quiconque de traverser le village pour se rendre à la cascade», raconte Azzedine Zidane

Il se trouve que le seul chemin qui mène vers la cascade passe par le village. «Nous avons donc été contraints de faire demi- tour et de ne pas pouvoir profiter d'une tonifiante et rafraîchissante baignade prévue», déplore-t-il.

Les nombreux participants à cette énième sortie en montagne ont été dépités par la tournure des choses. Les justificatifs avancés par les «moralisateurs» du village ne tiennent pas la route, car ils considèrent que les touristes et autres visiteurs sont «indisciplinés» et ne «respectent» pas les villageois. «Ce qui est totalement faux», s'indigne notre interlocuteur, qui ne comprend pas la tournure prise par les événements et accuse directement «les islamistes wahhabites, qui sont en train de régner sur ce village déshérité qui devait, normalement, s'ouvrir sur le monde et fructifier le bon écho de la cascade pour faire vivre leur tout petit village». «Le chef de file des opposants au passage des marcheurs, un imam semble-t-il, était a priori étranger au village, vu son physique», précise encore Azzedine Zidane.

Les marcheurs ont évolué sous la chaleur, faut-il le souligner et ce, en entamant la procession du pittoresque village Akkache, à Tamridjt, pour atterrir vers la mi-journée et 18 kilomètres plus loin, au village «interdit» de Aït Felkaï, à Darguina.

Le groupe a arpenté les pistes forestières praticables dans la joie et la bonne humeur, surtout que cet itinéraire est jalonné par plusieurs sources d'eau fraîche et savoureuse.

«C'était vraiment la grande ambiance jusqu'à ce qu'on apprenne la fin précoce de notre randonnée», regrette une autre participante à la randonnée, devenue ces dernières années une activité très prisée dans la wilaya de Béjaïa. Plusieurs groupes se sont formés. Il faut dire que les randonneurs, du groupe « Les marcheurs d'Aokas» se sont beaucoup fait connaître, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux à tel point que la demande de participation dépasse les frontières de la wilaya. L'enthousiasme du groupe pour revisiter la cascade en question, qui a pris corps, l'année écoulée et qui a été satisfait, à trois reprises sans susciter aucun problème, a buté sur une opposition des villageois, que rien ne justifie si ce n'est leur enfermement sur soi, fruit probablement d'esprits opposés à tout ce qui est en relation avec la modernité. Connaissant le caractère accueillant des villages kabyles, qui ont souvent brillé par des initiatives salutaires, qui ont sorti leurs villages de l'anonymat, Ce dernier comportement est plutôt difficile à croire.

Comment en effet refuser l'accès à des randonneurs qui ont toujours fait preuve de gestes salutaires, en effectuant par exemple «un grand nettoyage du site en question». Des gestes de la politique du groupe inscrite dans le cadre du développement de l'écotourisme.

Skander, un habitant de Batna, ami randonneur qui s'est aussitôt intégré dans le groupe, estime toute la nécessité d'élargir au mieux ces actions touristiques, qui, outre le fait de faire connaître les sites merveilleux dont regorge notre pays, permettra de développer un autre vecteur touristique qui peut contribuer à sauvegarder notre patrimoine naturel. D'ailleurs, «il a promis, malgré la fin tronquée de la randonnée du jour, de revenir le plus vite possible». Cet épisode malheureux est à même d'interpeller les consciences et plus particulièrement sur l'ampleur de la dominance d'une idéologie, étrangère à notre culture.