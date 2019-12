Une journée d’information en direction des personnes à besoins spécifiques a été organisée, hier à Alger, par la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), agence d’Alger que le directeur général, Mahfoud Driss, a présidé au niveau du Centre de dépistage et de prise en charge psycho-clinique et orthophonie des enfants autistes. Dédiée aux enfants autistes et trisomiques, des spécialistes ont procédé, au cours de cette journée, à des démonstrations directes avec des enfants qui sont suivis dans les centres relevant de la Cnas d’Alger. Il existe trois structures de prise en charge psychothophonique. Il s’agit de celles de Didouche-Mourad, de Kouba (Cppo) et son annexe sise à la rue Henry Dunant (ex- Mulhouse) mitoyen à la place Maurice-Audin. Ces trois centres assurent la prise en charge des enfants présentant des troubles psycho-ortophoniques tels que ceux du comportement, autisme, psychose, retard scolaire, difficultés motrices cérébrales, bégaiement, surdité, retard de langage, dyslexie, dysphonie ou encore des troubles de l’articulation.L’on recense un total de 869 enfants pris en charge par la Cnas, agence d’Alger. Ces enfants traités, souffrent de différentes pathologies à l’image de l’autisme, la trisomie et la surdité. Si les cas de surdité sont minimes avec cinq cas seulement, les autistes sont au nombre de 222, suivis de ceux atteints de troubles du comportement avec 144 cas en traitement, de débilité (trisomie) 121 patients pour totaliser le nombre non négligeable de 869 cas. Ces derniers sont répartis pour le Cppo de Kouba (539 cas), le Cppo Henry Dunant (271 cas) et le Cppo Didouche Mourad (61 cas). Les « retards de langage » totalisent 80 cas alors que 53 individus sont atteints du « syndrome dépressif » suivis de 53 cas en retard scolaire.Hormis ces pathologies, la Cnas, agence d’Alger, met à la disposition des assurés sociaux et leur ayants-droit, atteints de handicap moteur et surdité, des appareils adéquats fournis par l’Office national d’appareillage et accessoires pour personnes handicapées (Onaaph), ceci, pour une meilleure prise en charge dans le cadre de l’insertion socio-scolaire. Il a été souligné que la Cnas (agence d’Alger) a renforcé les moyens nécessaires pour une bonne prise en charge des personnes handicapées en facilitant l’accès à tout type d’appareillage en améliorant les prestations offertes à cette catégorie de malades.