A l'instar des députés, les membres du Conseil de la nation se sont montrés critiques à l'égard du plan d'action du gouvernement. Evoquant la révision du dispositif législatif d'organisation des élections, un des axes principaux du plan d'action du gouvernement, le sénateur du RND, Abdelkader Boukheloua, a demandé au gouvernement de limoger, dans cette optique «tous les commis de l'Etat qui ont participé et contribué à la fraude électorale».

Il a qualifié ces responsables locaux, parmi les chefs de daïra, les secrétaires généraux des wilayas et les walis, de «prolongement de gangs au niveau local». L'assainissement dans les rangs des responsables des collectivités locales est jugé impératif pour éradiquer la fraude électorale». «Le dernier remaniement dans le corps des walis et les nominations gouvernementales ne correspondent pas à l'engagement du gouvernement à conditionner l'accès aux fonctions de responsabilité à la qualification, à la compétence et au mérite», a-t-il encore déploré.

Il a rappelé, dans ce contexte, que «la réforme du système fiscal constitue un slogan creux affiché par tous les gouvernement précédents». «Beaucoup reste à faire en Algérie en matière d'investissements et de climat des affaires, compte tenu de la persistance de la gestion primitive des banques et des établissements financiers», a-t-il soutenu.

Un autre membre du Conseil a demandé «au gouvernement de ne pas se contenter seulement de mettre fin aux fonctions des walis véreux, mais d'exiger également d'eux de rendre des comptes». Ahmed Kharchi, du FLN, a saisi cette tribune pour demander au Premier ministre de transmettre son message au chef de l'Etat. Dans sa lettre,il affirme en substance que «contrairement à l'option de la direction de son parti d'apporter son soutien au candidat du RND lors de la présidentielle du 12 décembre, la base militante du FLN a fait campagne et plébiscité le candidat Tebboune».

Par conséquent, il exhorte le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «à permettre au FLN de participer aux consultations sur la Loi fondamentale et de contribuer à son enrichissement». Mahmoud Kasri, sénateur du FLN, l'un des candidats à la succession de Abdelkader Bensalah, a axé son intervention sur les revendications des habitants de la wilaya de Laghouat, en matière de parachèvement des projets déjà lancés, à l'image des structures sanitaires, notamment le centre anticancer, ainsi que celles relatives à l'affectation de lots d'habitation etc.

Pour Nacer Nabri, du FLN, «la modernisation de l'agriculture et sa promotion, le développement de l'industrie agroalimentaire et le tourisme constituent une alternative aux hydrocarbures». A ce propos, il a fait savoir que «l'Algérie consacre une enveloppe de 1,5 milliard de dollars pour l'importation de grains». Abdelhalim Latrèche du RND, a appelé «à la réactivation de la diplomatie économique, l'éradication du marché informel et la révision des lois régissant la gestion et la distribution des logements». Par ailleurs, au total, 64 sénateurs se sont inscrits pour intervenir au débat général.

Le projet de plan d'action du gouvernement, qui a été adopté à la majorité, jeudi, par les députés, s'articule autour de cinq chapitres. dont le premier est axé sur la refonte du dispositif législatif d'organisation des élections, la moralisation de la vie publique, la refonte de l'organisation et des modes de gestion de l'Etat et de ses démembrements, et un «plein» exercice des droits et des libertés.

Le second chapitre traite de la réforme financière et du renouveau économique. Il y est notamment question de la refonte du système fiscal, de l'instauration de nouvelles règles de gouvernance budgétaire, de modernisation du système bancaire et financier et de développement de l'information statistique, économique et sociale, et de la fonction prospective. Le troisième chapitre est consacré, quant à lui, au développement humain et à la politique sociale. Le quatrième chapitre porte sur la politique étrangère, qui doit être «dynamique et proactive», alors que le cinquième est dédié au renforcement de la sécurité et de la défense nationale.

Enfin, la séance d'aujourd'hui sera consacrée aux réponses du Premier ministre aux questions soulevées par les membres du Conseil de la nation, qui sera suivie, par la suite, de l'adoption d'une motion de soutien.