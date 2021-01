À vos clics! Le coup de starter des soldes d'hiver a été donné, hier, par le ministère du Commerce. Mais une fois n'est pas coutume, elles se feront cette année exclusivement en...ligne. «Le ministère du Commerce a porté à la connaissance de tous les opérateurs économiques que les soldes à distance (commerce électronique) pour la saison hivernale 2021, sont autorisées à travers toutes les wilayas, durant la période allant de janvier à fin février 2021», indique le département de Kamel Rezig. Il précise, néanmoins, que les commerçants ne peuvent proposer ce type de promotions dans leurs boutiques physiques. «Les soldes ordinaires sont interdites, en raison de la conjoncture actuelle marquée par la propagation de la Covid-19. Seules les soldes à distance (commerce électronique) sont autorisés», souligne la même source, rappelant qu'un décret exécutif a été adopté, le 26 décembre dernier, afin de réglementer ces «soldes 2.0». Une très bonne aubaine pour les commerçants très affectés par la pandémie de coronavirus. Ils auront l'occasion de vendre leurs stocks qu'ils n'arrivent pas à écouler à cause de la double crise sanitaire et économique. Il faut dire que de nombreux commerçants sont dans une situation des plus délicates. Certains sont même au bord de la faillite. L'année 2020 a été très difficile, avec des fermetures de plusieurs mois, à cause de la Covid-19. «Même après le retour à la normale et la réouverture des commerces, on n'a pas réussi à compenser les pertes», avoue Bilel, un vendeur d'habillement pour hommes, au niveau de Jolie-Vue à Kouba. Les temps sont donc très durs. «On s'est retrouvé avec d'énormes stocks de marchandises», souligne, pour sa part, Karim, grossiste en prêt-à-porter au niveau de Hamiz II. Leur «douleur» est encore plus grande, du fait que bon nombre de ces articles sont ceux de l'ancienne collection, voire, pire, de la saison dernière. «Certains ont tout misé sur les vêtements d'été, pensant que les choses allaient s'améliorer. Mais même si la vie a repris son cours presque normalement, le commerce, lui, est toujours en crise», soutient la majorité des commerçants interrogés.

La culture du e-commerce...

Ces soldes tombent donc à pic pour pouvoir se relancer. D'ailleurs, certains commerçants n'ont pas attendu le début «officiel» de la période des soldes pour commencer à vendre au rabais. Depuis plusieurs mois, beaucoup proposent des ventes promotionnelles pour liquider ces fameux stocks. On peut le voir sur les devantures des magasins, dont plusieurs, sont «ornés» par des écriteaux annonçant des baisses de prix exceptionnelles. Sur Internet, c'est la même chose, puisqu'on est «bombardé» à longueur de journée par des publicités pour faire la promotion de «remises exceptionnelles». Certaines boutiques, réelles ou virtuelles, usent même du fameux mot

«solde» qui est pourtant réglementé. Avec l'annonce de la période des soldes, le ministère du Commerce semble donc vouloir réglementer ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, particulièrement sur la Toile. Dans ce sens, il invite ceux qui désirent s'adonner aux soldes à déposer un dossier au niveau des directions du commerce afin d'avoir leur autorisation. Ceux qui «solderont» sans autorisation seront alors hors la loi. Ils s'exposent à des sanctions. Gare à celui qui se fera attraper... Les grandes enseignes, notamment de l'habillement, semblent adhérer à cette nouvelle stratégie qui permet de sauvegarder la santé des citoyens, surtout que (bon) nombre d'entre eux ont amorcé leur transformation digitale durant la période de confinement. Des campagnes digitales pour annoncer le début des soldes ont ainsi été lancées ces derniers jours, à l'image du grand magasin multimarques «Mode Avenue» qui annonce le début des remises qui vont jusqu'à -50%. D'autres boutiques devraient suivre très prochainement.

Arnaque

Néanmoins, ce sont les marketplaces, telles que Jumia ou Batolis, qui sont les plus grands gagnants de ces soldes virtuels, du fait qu'ils disposent de l'expérience et de la logistique nécessaires pour ce type d'opération d'envergure. D'ailleurs, certains magasins ont choisi d'ouvrir directement des boutiques virtuelles sur ces plates-formes qui s'occupent de la promotion, la vente et la livraison, monnayant un petit pourcentage. C'est donc l'heure des bonnes affaires sur ces sites qui, avec le coronavirus, prennent petit à petit de la place dans les habitudes de consommation des Algériens. Cette décision de n'autoriser les soldes que pour le commerce en ligne, est une aubaine pour le développement de cette activité. Cela permettra d'ancrer, encore plus, cette «culture» d'achats dans les moeurs des Algériens.

La majorité des clients est très satisfaite de pouvoir profiter des soldes à partir de leurs salons. «J'aime bien faire les soldes mais il y a toujours trop de monde et ça devient vite insupportable. Là, je n'ai pas besoin de me déplacer ou d'aller faire la guerre», se réjouit Lamia, qui attend avec impatience de voir ses boutiques préférées adhérer à l'initiative. Feriel est du même avis. Cette jeune fille est d'autant plus contente que d'un simple clic elle choisit les vêtements qu'elle repère sans avoir la crainte de se faire «doubler» par quelqu'un d'autre. «On a, en temps réel, le stock et les tailles disponibles, donc on évite la frustration du dernier article», explique-t-elle ironiquement. Sofia, elle, est plus nostalgique. Elle est fan de la course aux soldes. «C'est un plaisir personnel que j'adore faire chaque année. Je regrette de ne pas pouvoir m'y adonner cette fois-ci», fait-elle savoir, reconnaissant, cependant, que ce serait irresponsable d'autoriser les boutiques à faire des soldes. «C'est toujours la ruée. Cela risque de devenir des foyers incontrôlables du virus. Je me contenterai alors des soldes en ligne, et j'irai chercher ma dose d'adrénaline ailleurs», rétorque-t-elle avec beaucoup d'humour. Si beaucoup sont satisfaits de la décision des autorités, certains craignent de se faire arnaquer. «Les soldes sont la période propice à toutes les arnaques. Ajoutez à cela le fait que l'Internet est le terrain de jeu de toutes sortes d'arnaqueurs, on craint le pire», assure Sofiane, un jeune dont l'avis est partagé par beaucoup d'autres fans du «shopping». Le ministère du Commerce les rassure. Il indique que ses services vont contrôler les sites qui participeront à cette campagne.