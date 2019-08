Le ministre des Travaux publics et des transports, Mustapha Kouraba, a annoncé lundi à Djelfa la création prochaine de stations de pesage avant l’accès des poids lourds au réseau routier, notamment l’autoroute. «Il sera procédé dans les mois prochains, à la mise en place de stations de pesage des poids lourds avant l’accès au réseau routier, notamment l’autoroute», a déclaré le ministre en marge de l’inauguration, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Djelfa, d’un tronçon du dédoublement sur 104 km de la Route nationale RN 01. «Ces mesures visent à préserver les routes, souvent dégradées par la surcharge des poids lourds», a affirmé le ministre, déplorant la détérioration des ouvrages d’art, en raison du non-respect de la hauteur limite par des camions dépassant 5,25m de hauteur.» Il a rappelé, dans ce sens, que le gouvernement consacre, à partir de l’année prochaine, sur trois années consécutives, un montant de 50 milliards de DA aux opérations de maintenance du réseau routier, notamment les axes communaux et de wilaya qui connaissent un trafic très dense. Après l’inauguration de deux tronçons du dédoublement de la RN N 01, à savoir Aïn Oussara-Hassi Bahbah sur 40 km et Aïn Oussara-Boughezoul (Médéa) sur 34 km, le ministre a salué la qualité des travaux et l’expérience avérée des entreprises algériennes, prouvée dans ces projets. Selon la fiche technique des deux projets, une enveloppe de près de

12 milliards de dinars a été allouée pour la réalisation du premier tronçon (Aïn Oussara-Hassi Bahbah) confié à Cosider.

Le tronçon Aïn Oussara-Boughezoul, confié à une entreprise privée, pour 11 milliards de dinars compte six ouvrages d’art et 13 en béton armé. Concernant le tronçon Boughezoul-Aïn Oussara, une proposition pour le parachèvement des 7 km restants pour le relier à l’axe Boughezoul-Ksar El Boukhari, a été faite au ministre qui a promis de l’étudier pour l’inscrire à court terme au vu de l’importance de cet axe stratégique reliant le nord au sud du pays. Dans le même cadre, le ministre a inspecté les deux projets de renforcement de la RN 01 dans son tronçon reliant Djelfa et Laghouat sur une distance de 40 km, appelant à l’ouvrir à la circulation et à accélérer la cadence de réalisation des travaux. A une question sur l’avenir de certains projets confiés à des personnes en détention, telles que l’homme d’affaires Haddad, dont le Groupe s’était vu confier un projet dans la wilaya de Djelfa (dédoublement de la RN1 Djelfa-Laghouat), Kouraba a affirmé «qu’il n’y a aucun problème pour tous les projets et investissements en cours de réalisation en Algérie» et toutes les mesures ont été prises et seront annoncées prochainement.

Les projets reprendront leur cours et tous les travailleurs seront pris en charge, a-t-il assuré. Après avoir écouté des explications détaillées sur la situation du secteur des transports, notamment les projets des quatre lignes ferroviaires dans la wilaya de Djelfa, dont l’achèvement de certaines est prévu en 2020, le premier responsable du secteur a exigé que les travaux soient accélérés en recourant au système de travail journalier en deux ou trois brigades.

A ce propos, le ministre a exhorté les responsables des projets à être présents sur le terrain pour ne pas laisser les chantiers sans travailleurs au regard de leur importance, soulignant que le renforcement du réseau ferroviaire permettra d’atténuer la pression dur le réseau routier. Au terme de sa visite dans la wilaya, le ministre s’est enquis du projet de réalisation d’une Ecole des métiers des travaux publics supervisée par la partie chinoise et dont la cadence des travaux est satisfaisante en attendant sa réception dans 3 ou

4 mois, selon les estimations des chargés des travaux.