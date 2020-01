La direction de la santé et de la population de Bouira gère un secteur qui ne cesse d’intriguer et de se dégrader au grand dam des malades. Sur le plan des structures, la wilaya de Bouira s’est dotée ces dernières années de plusieurs structures réalisées pour améliorer la prise en charge des patients auxquelles s’ajoute le souci de se rapprocher des citoyens. En plus d’une dizaine de polycliniques, de centres de soins de proximité, de blocs chirurgicaux, la réhabilitation des hôpitaux… le secteur de la santé s’est vu inscrire plusieurs projets structurants surtout que Bouira dispose désormais d’une université et par conséquent de l’éventualité de l’ouverture d’un département de médecine au niveau de celle-ci. Les objectifs assignés butent sur un problème d’envergure nationale mais crucial à Bouira, à savoir le manque de spécialistes dans certaines branches. Même s’ils existent ils sont mal répartis. Les maternités, par définition, sont des établissements hospitaliers spécialisés et doivent disposer de gynécologues. La maternité du chef-lieu d’une capacité de

61 lits ne peut plus repondre à la forte demande. L’annulation du projet d’un hôpital mère et enfant est venue accentuer les craintes des citoyens. Même après le dégel qui l’a concerné, le projet tarde à se concrétiser quand le service pédiatrie actuel ne répond même pas aux normes élémentaires et n’offre aucune garantie aux jeunes malades. Pour les plus initiés, la discipline est gangrenée par un lobby qui fait des mains et des pieds pour entraver le secteur public au profit du secteur privé. Dans les rangs des personnels qui y travaillent, il existe des complicités de ce plan diabolique qui consiste à orienter les parturientes vers les établissements privés. Certaines cliniques non dotées de moyens de prise en charge définis par les cahiers des charges, matériel de prise en charge des prématurés, comme les couveuses, n’hésitent pas à «envoyer» des patients en difficulté vers les structures étatiques. En plus de ces difficultés le secteur hospitalier étatique souffre d’un manque de médicaments. Plusieurs médicaments réservés aux hôpitaux manquent. Les officines publiques sont en rupture de stock, c’est le cas de la «Metalyse» indispensable devant les œdèmes et thromboses, le «Gardénal 40 et 80 Mg» produit hospitalier est introuvable sur la totalité des hôpitaux de la wilaya, le «Spasfon» injectable se donne sous la main… fréquents chez les insuffisants rénaux. Les antidouleurs, un autre traitement d’urgence, sensible, se font rares. Le patient se trouve dans l’obligation d’aller le ramener de l’extérieur quand il le trouve. Devant autant de dysfonctionnements, les médecins, les paramédicaux, les personnels hospitaliers sont la cible des malades et de leurs accompagnateurs qui déversent leur colère sur ces personnels. La responsabilité incombe au premier responsable du secteur qui excelle dans les fausses déclarations faisant fi d’une réalité amère subie par le citoyen. L’autre problème et pas des moindres, reste le service d’imagerie médicale au niveau de l’ensemble des EPH dotés de scanner. Même une simple échographie générale est établie hors de la structure chez le privé. Depuis des années on promet d’ouvrir ce service, mais chaque échéance est retardée et les radiologues promis n’arrivent toujours pas. La situation bénéficie au privé où sont dirigés les. L’inscription d’une école paramédicale d’une capacité de 300 places dont 150 en résidence s’inscrit dans une volonté de pallier au manque de personnel. Cette école, hélas, est à ce jour un plan horizontal sur du papier. Le CHU annoncé en grande pompe en 2014 a finalement atterri à Béjaïa. Aucun député, ni sénateur n’a un jour osé lever la main dans les hémicycles pour dire cette vérité amère aux ministres qui se sont succédé à la tête du département. A moyen terme, le manque sera comblé, mais le sceau de l’urgence accentue la pression. Pourquoi l’ancien hôpital a été cédé à une institution républicaine alors qu’il pouvait être un centre spécialisé ? Le wali de l’époque, qui avait fait des trottoirs son dada, n’a pas levé le petit doigt pour lancer le CHU. Il a démoli un CEM en plein centre-ville pour y domicilier un gigantesque siège de la wilaya qui, actuellement, sert de nid aux pigeons. La cité administrative aujourd’hui à moitié abandonnée pouvait servir de centre pour insuffisants respiratoires. Ce cadre aujourd’hui renvoyé n’a jamais fait de la santé du citoyen son souci. Les agressions des personnels, le saccage des structures qui se généralise telle une traînée de poudre, sont un danger qui peut mettre en péril le pays et son avenir.