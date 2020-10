La Société nationale d'électricité et du gaz (Sonelgaz) a dépêché, hier soir, une équipe de 13 techniciens de sa filiale SPE, conduits par leur premier responsable, pour participer à la réparation d'une panne survenue dans la centrale électrique alimentant Tripoli, capitale de la Lybie.

Cette action annoncée jeudi à Alger par le P-DG du groupe, Chaher Boulakhras, survient à la suite d'instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a reçu mercredi un appel téléphonique du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'entente nationale libyen (GNA), Fayez al Serradj, lui demandant «une aide urgente» visant à réparer une panne dans la centrale électrique alimentant la capitale, Tripoli. Répondant favorablement à cette demande, Tebboune a instruit le ministre de l'Energie à l'effet de dépêcher, jeudi, une équipe technique de la Sonelgaz, dans la capitale de ce pays frère, selon un communiqué de la présidence de la République.

Cet acte de solidarité inter-maghrébine et la vitesse de réaction de l'Algérie à la demande du Premier ministre libyen renseigne sur la solidité des relations entre Alger et Tripoli et confirme également la posture et la volonté de l'Algérie de toujours demeurer aux côtés des Libyens. L'assistance technique qu'apporteront les techniciens de Sonelgaz à leurs collègues libyens traduit, d'un côté la maîtrise technique acquise par les professionnels algériens et rappelle d'un autre côté que la main tendue de l'Algérie s'est déjà manifestée par le passé à travers des acheminements d'aides humanitaires à l'endroit des populations frontalières de l'Algérie.

Le recours à l'Algérie pour porter assistance est mue par la conviction de Fayez al Serradj que l'Algérie ne demandera rien en retour.

Les actions désintéressées d'Alger ne se comptent pas et le propos du président de la République sur l'absence de toute velléité politique sur la Libye s'est à maintes fois confirmée. Cet acte, exclusivement fraternel, a été expliqué, hier, par le P-DG de la Sonelgaz. «Nous allons dépêcher, ce soir, à Tripoli, une équipe de 13 techniciens de la Société algérienne de production de l'électricité (SPE), à sa tête le P-DG de la filiale, pour faire le diagnostic de cette panne et l'évaluation de la situation de la centrale en vue de sa réparation», a déclaré Boulakhras Le responsable s'exprimait en marge de la signature des traités d'une fusion-absorption des sociétés SKD (Sharikat Kahraba Koudiet Draouch) et SKT (Sharikat Kahraba Skikda), toutes deux filiales de Sonelgaz.