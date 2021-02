Appelant à plus de vigilance, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a lors de sa visite d'inspection à Annaba, mis en garde «face aux dangers menaçant la stabilité du pays''. Intervenant à l'occasion du coup d'envoi de la deuxième session, de la Conférence nationale de la jeunesse et de la société, organisée au Palais de la culture et des arts Mohamed Boudiaf d'Annaba, sous le thème ‘' Le bénévolat dans l'islam et son rôle dans le traitement des crises'', Youcef Belmehdi a dit: «Des médias en ligne et des pages sur les réseaux sociaux financées par des parties étrangères pour attenter à la stabilité du pays». Dans le sillage, le ministre des Affaires religieuses, a souligné ‘'l'importance du référent religieux et national dans la préservation de la stabilité et l'unité du pays''. Estimant à sa juste valeur, la contribution des jeunes dans l'édification de la Nouvelle Algérie, le ministre des Affaires religieuses, a appelé la jeunesse à se dresser en rempart contre les forces occultes mal intentionnées. Par la même occasion, le commis de l'Etat a insisté sur l'usage de la technologie par l'imam. Coïncidant avec la célébration de la Journée nationale du chahid, Youcef Belmehdi a saisi l'occasion, pour commémorer l'événement avec les autorités de la wilaya, avant d'entamer l'inspection de plusieurs projets relevant de son département. Au cours de son périple, le ministre des Affaires religieuses, a inspecté le projet du centre culturel ‘'la zaouïa Tidjania'' au chef-lieu de la commune d'Annaba, avant de se rendre à Berrahal où il a donné le coup un double coup, de démolition et de reconstruction de la mosquée ‘'El Ansar'', sise Berrahal-Centre. En matière d'inspection et d'inauguration, le premier responsable du département des affaires religieuses, a inspecté l'avancement des travaux du projet de réalisation de la mosquée ‘'Talha Ben Abdallah'', au nouveau pôle urbain d'El Kalitoussa où il a inauguré la mosquée ‘'Amer Ibn El Aâs''. Dans la commune d'El Hadjar, Belmehdi a inspecté le projet de la réalisation de la mosquée ‘'Ibn Sina''. Apostrophé sur l'accomplissement de la prière des Tarawihs pour le Ramadhan de 2021, le ministre a fait savoir qu'il ne faut pas devancer les événements «Nous avons un protocole sanitaire que l'on suie toujours et nous avons un Comité scientifique qui suit la situation épidémiologique en Algérie.» Tout en rappelant le communiqué du Premier ministère, portant sur la réouverture totale, depuis une semaine des mosquées sur l'ensemble du territoire national, cela dit il y a une évolution «et pourquoi pas l'ouverture des mosquées pour l'accomplissement de la prière des Tarawihs», a-t-il expliqué, avant de conclure que la question doit être soumise à une consultation, en fonction du maintien de la levée du confinement.