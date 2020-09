Pas moins de 30 affaires, toutes liées aux activités terroristes, seront traitées lors de la première session criminelle. Celle-ci, ouverte hier, sera clôturée en fin décembre de l'année en cours. Dans ce sillage, les magistrats du tribunal criminel étudieront l'affaire dite ««Habache Es Sadek», alias «Abou Doujana», celui-ci étant la tète de la sinistre organisation terroriste du groupe de Daesh en en Algérie. Guidant la phalange terroriste portant le sobriquet de «Djounoud el Khilafa», «Abou Doujana» et ses acolytes planifiaient quant à exécuter des attentats terroristes contre les services de sécurité d'Oran. Cette affaire a commencé au milieu du mois d'octobre 2016. À cette date, ce terroriste a été abattu dans une opération par un détachement de l'Armée nationale populaire, dans la petite localité appelée «El Habaïcha» rattachée à la wilaya de Skikda, d'où d'importantes informations ont été récoltées dans le cadre d'une vaste enquête ouverte à partir de cette opération. «L'Emir» de Djounoud el Khilafa, en complicité avec un certain A.M. alias Abou El Baraâ El Djazaïri (originaire d'Oran) ayant activé en Orient après avoir rallié la sinistre organisation de Daesh, avaient pour mission principale le transport d'une importante quantité d'explosifs de Skikda à Oran pour mettre en application leur plan terroriste, à savoir commettre des crimes terroristes à l'explosif à Oran et de surcroît contre les services de sécurité. Les enquêteurs, ayant été méticuleux dans leurs investigations, ont récolté d'importantes informations confirmant «le projet» de ces deux terroristes. Il s'agit particulièrement des messages vocaux enregistrés dans le portable du terroriste abattu. Après analyses, les enquêteurs ont conclu que «Abou El Baraâ El Djazaïri», guidait «Abou Doujana», en lui donnant des signalements des quartiers devant être le théâtre des attentats à l'explosif tout en lui garantissant sa mobilisation et la détermination de ses hommes, quant à aller jusqu'au bout de cette opération. Le rassurant, il s'est engagé quant à enrôler de nouvelles recrues en vue de garnir les rangs de cette organisation, tout en s'engageant à mobiliser des spécialistes en informatique, auxquels seront confiées les missions d'occuper la Toile en ouvrant des comptes sur les réseaux sociaux. Les investigations menées en ce sens ont abouti à la découverte des puces de téléphonie mobile acquises par les éléments de ce réseau dans le but de communiquer entre eux. Ces numéros de téléphones récupérés et grâce à la triangulation géodésique des appels et l'analyse de ces puces par les enquêteurs, ces derniers ont remonté la filière et déjoué le projet criminel de ces terroristes ciblant la wilaya d'Oran. D'autres éléments ont donc été identifiés dont le frère du sinistre A.M, alias El Baraâ activant à Bir El Djir, tandis que le second porte les initiales de N.A alias «Abou El Laith El Djazaïri». Ce dernier était, au moment des faits, occupant d'un bidonville de Belgaïd, à l'est d'Oran. Lançant leur offensive, les enquêteurs ont, au cours de leur perquisition saisi un micro-ordinateur servant d'outil de connexion liant les terroristes. Passé aux aveux, «Abou Laith El Djazaïri» a avoué les faits pour lesquels il a fait l'objet d'arrestation. Par là même, il a reconnu son appartenance à la branche algérienne de Daesh, la phalange de «Djounoud el Khilafa», celle-ci ci activait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cette sinistre organisation étant décapitée, les membres l'ayant composée sont accusés de tentative d'émigration vers l'étranger en vue de commettre des actes terroristes, utilisation de la technologie pour apologie des groupes terroristes, tentative de rejoindre des groupes armés activant à l'intérieur et l'extérieur du pays.