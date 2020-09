Des limogeages sont intervenus au lendemain des changements de walis. Nous assistons à une purge qui touche, visiblement, tous les secteurs... Le vent du changement souffle et un sang nouveau coule dans les hautes fonctions de l'Etat. Pas plus tard qu'avant-hier, plusieurs changements ont été opérés. Certains responsables limogés, de nouveaux installés et d'autres passent sous la loupe de la justice.

L'action de purification est activée. Avant-hier, en début d'après-midi, le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions de plusieurs directeurs et responsables relevant de son secteur, au niveau national. Dans un communiqué rendu public, le département des ressources en eau a expliqué ces mesures en application des instructions données par le président de la République au ministre des Ressources en eau, lors du Conseil des ministres tenu le 23 août, visant à venir à bout du problème des coupures d'eau potable et de la mauvaise gestion des ressources en eau, dans certaines villes et zones d'ombre, et en continuité des mesures prises précédemment, portant fin de fonctions du directeur général et de cadres de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) ainsi que de directeurs locaux d'unités.

Aussi, le ministre a mis fin aux fonctions des directeurs des ressources en eau des wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Aïn Témouchent, Relizane, Tlemcen, Naâma, Souk Ahras, Blida, Saïda et Tissemssilt.

Il a été mis fin, également, aux fonctions des directeurs par intérim, des ressources en eau des wilayas d'Oran, Khenchela, Tébessa et M'sila. Le communiqué souligne également que le ministre a mis fin aux fonctions des directeurs délégués des ressources en eau et de l'environnement de la circonscription administrative de Timimoun et de la circonscription administrative de Bordj Badji Mokhtar. «Il a mis fin aux fonctions des chefs de départements des sections des circonscriptions administratives de Birtouta, Chéraga, Rouiba et Bouzaréah, à Alger», fait savoir la même source.

Le secteur des télécoms n'a pas échappé au désir de changement incarné par le président de la République, suite notamment aux fortes perturbations ayant affecté le réseau Internet, ces derniers jours. Les changements opérés augurent d'une nouvelle époque où n'ont pas place les tenants du laisser-aller et de la négligence qui ont fortement animé le quotidien national.

Mardi dernier, le ministère de la Poste et des Télécommunications a procédé à la nomination de Hocine Helouane au poste de président-directeur général (P-DG) d'Algérie télécom en remplacement de Abdelkrim Dahmane, en notant la nomination de Adel Dekkali au poste de P-DG de Mobilis. « Ces nominations tendent à «insuffler une nouvelle dynamique aux établissements publics relevant du secteur, à l'effet d'améliorer les services prodigués aux citoyens en matière de télécommunications et relever les nouveaux défis qui se posent au secteur», précise le communiqué.

Le mouvement opéré n'a pas épargné le directeur du Centre national des chèques postaux (Cncp) relevant d'Algérie poste qui a été également remercié.

Ces mouvements ne seront pas les seuls à être mis en branle, la liste des limogeages reste ouverte et des tètes risquent encore de tomber.