D'un président «quasiment absent» -en raison de la dégradation de sa santé-, l'Algérie est passée à un autre, «infatigable», tout le temps «omniprésent», qui s'intéresse et se préoccupe de tout ce qui «touche» les Algériens. Pas plus tard qu'avant-hier, le chef de l'Etat a chargé la Dgsn «d'ouvrir immédiatement une enquête sur les raisons de la hausse des inondations qui ont affecté les routes et les trémies, à Alger et dans d'autres villes.»

L'enquête en question suit son cours, comme affirmé par un communiqué de la cellule de communication et de presse de la Dgsn, rendu public dans la soirée de mardi dernier.

«Sur instructions de Monsieur le président de la République, la direction générale de la Sûreté nationale a déclenché une enquête sur les inondations des voies de circulation et notamment celles des trémies, à la suite des pluies qui se sont abattues sur la capitale, durant la matinée de la journée du 8 septembre 2020, sachant que ces inondations ont grandement perturbé la circulation à Alger, circulation paralysée en beaucoup d'endroits et notamment au niveau des trémies», précise la même source. L'objectif est de déterminer les responsabilités «directes et indirectes» ayant causé l'aggravation du risque d'inondations, ayant désastreusement causé, au moins, une victime, emportée dans la matinée de mardi dernier, par les eaux d'un oued, en crue, à Mila.

En attendant le rapport final de l'enquête en question et les rebondissements attendus, il est attendu de voir «des têtes tomber», puisque les inondations ont mis à nu les failles criardes en matière d'entretien des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, qui ont pointé du doigt «l'abandon» des collectivités locales de leur mission. Cette assertion se voit confortée par les décisions de limogeage prises par le premier magistrat du pays, qui a effectué une purge dans plusieurs secteurs. Des enquêtes à l'image de celle des walis, des chefs de daïras, des responsables de l'habitat et des travaux publics et même ceux du secteur des eaux.

La réaction du chef de l'Etat, qui est intervenue après les inondations provoquées par les pluies diluviennes qui ont causé, depuis lundi dernier, d'importants dégâts matériels. Les trombes d'eau chargées de boue, qui se sont rapidement formées après les pluies, ont emporté des véhicules et provoqué des dégâts au réseau routier et à la ligne du tramway qui passe par le Ruisseau.

Le déchaînement de «Dame nature» et la mauvaise gestion ont mis des personnes en proie aux intempéries. Des dizaines de personnes ont été, heureusement, «sauvées de justesse», par les agents de la Protection civile, après s'être retrouvées coincées à cause de la montée «vertigineuse» des eaux pluviales, dans leurs maisons et les routes du pays. Les mêmes scènes se répètent à chaque fois que des pluies importantes s'abattent sur la capitale.

Ce bilan de la catastrophe, qui a réveillé dans les esprits des Algériens la peur des tragiques inondations de Bab El Oued, en 2001, risque de s'alourdir davantage, en raison de l'absence d'un plan de prévention relatif à la gestion des précipitations et des chutes de pluies, puisque les fortes précipitations qui se sont abattues, depuis lundi dernier, se poursuivront, à travers plusieurs régions du pays comme affirmé par le dernier bulletin météorologique spécial (BMS).

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la réaction du président est un acte de plus qui témoigne qu'il est au four et au moulin. Il ne se passe, en effet, aucun événement qui préoccupe les citoyens sans voir une réaction immédiate du chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune. Il réagit à toutes les questions d'actualité, allant des préoccupations des sportifs en passant par les conditions des artistes et même jusqu'à... l'instabilité de la vitesse de connectivité.