La préparation du projet de loi électorale et sa mise en branle, le débat que va connaître l'Assemblée populaire nationale (APN) sur la déclaration de politique générale qui sera présentée incessamment par le Premier ministre et la vaccination contre la pandémie de coronavirus, seront autant de dossiers politiques qui animeront la scène politique nationale et qui donneront une dynamique manifeste à la classe politique qui reste blottie dans sa léthargie.

Le débat qui sanctionnera la présentation de la déclaration de la politique générale du gouvernement Djerad, sera un atout pour la classe politique de rebondir sur l'échiquier politique et rompre avec l'immobilisme qui la taraude depuis plusieurs mois.

La nouvelle année permettra aux partis politiques et à la dynamique de la société civile et les personnalités nationales d'esquisser une nouvelle feuille de route à la hauteur des exigences et des enjeux qui se présentent au pays.

Le personnel politique en présence sera face à une situation relevant de l'affirmation de soi, c'est-à-dire une sorte de redéploiement après avoir été réduit à un silence sidéral. La classe politique est devant son destin, celui de s'affirmer à travers son renouvellement et son implication effective et concrète dans la vie politique avec des réflexions et des actions palpables et pratiques. La révision de la loi électorale et sa mise en branle bientôt dans la perspective des élections législatives et communales anticipées, sera un véritable test pour les partis politiques dans toutes leurs expressions, c'est un test reflétant le contexte nouveau et complexe que traverse le pays.

Les partis sont dans une situation peu reluisante, la démarcation va se faire dans la douleur, c'est la loi de la nature, la nature a horreur du vide, c'est ce qui explique que l'année 2021 sera une année de la décantation politique par excellence. La classe politique doit convaincre, la société avance sur fond d'exigence de changement dont la transformation du spectre politique est devenue une urgence et une nécessité pour permettre au pays de trouver son chemin vers une issue salutaire.

Le filtrage qui sera entamé lors des élections législatives et communales anticipées, donnera une idée réelle sur la transformation de la société et ses attentes. D'ici là, les choses ne se présentent pas avec aisance pour la classe politique traditionnelle, elle sera dans une posture de celui qui doit multiplier les efforts pour se mettre au diapason et rattraper le retard enregistré depuis l'irruption du Mouvement populaire de 22 février 2019.

Le travail sera dur, la mission est périlleuse, mais cela n'est pas impossible. Il reste seulement de faire preuve de réalisme et de pragmatisme en s'impliquant dans le cours nouveau qui s'impose comme réalité politique incontournable. Tout compte fait, la scène politique nationale ira vers une dynamique politique, après tant de mois de figisme imposé par le confinement et les mesures de prévention imposées par la pandémie de coronavirus et ses conséquences sur la société en général.

D'ailleurs, même la question du vaccin et la campagne de vaccination seront un sujet politique de choix, c'est ce qui va encore donner plus de dynamique dans les débats politiques au sein de la société et des institutions de l'Etat.

La pandémie et ses ravages seront une matière dans les joutes politiques et les débats, surtout que la phase de la vaccination est proche. Cette nouvelle situation permettra aux partis et à la classe politique en général de renouer avec la dynamique politique.

L'enjeu est crucial pour la classe politique actuelle, sa présence sur l'échiquier politique national, dépendra de sa capacité à faire sa mue et s'adapter avec les nouvelles mutations qui viennent d'imposer leur empreinte dans la société.

L'existence des partis et de la classe politique traditionnelle dépend de son travail réel en profondeur de celle-ci, c'est le seul critère en mesure de lui permettre de convaincre les citoyens lambda livrés à eux-mêmes. La classe politique doit montrer ce qu'elle pourrait faire en matière d'imagination et de créativité. Le marché politique grouille d'offres et de produits dont l'agressivité et la hargne politique sont avérées.