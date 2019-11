Des actes de profanation de plus de 70 tombes du cimetière des chouhada de la commune frontalière de Khedara (50 km à l’est de Souk Ahras) ont été commis. Les habitants de Khedara se sont aperçus lundi matin de la profanation ainsi que de la destruction de la stèle commémorative portant les noms des 84 martyrs enterrés dans ce cimetière qui se trouve à l’écart du centre de la commune. Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, en compagnie des autorités civiles et militaires, s’est rendu sur place pour constater cet acte de profanation. Les services de la police scientifique et de la gendarmerie se sont également rendus sur site pour enquêter sur cette affaire.