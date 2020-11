Que dire de cette journée où les citoyens ont été appelés à exprimer leur point de vue sur la nouvelle Constitution? La première conclusion est sans équivoque.

L'électorat, estimé à 534 481 votants à Bouira est divisé en deux franges diamétralement opposées avec d'un côté ceux qui participent et expriment leur opinion, leur choix à chaque suffrage et ceux qui n'ont pas voté, qui ne votent pas et qui ne voteront jamais même si on venait à satisfaire toutes leurs revendications qu'ils clament et qu'ils affichent publiquement. Cette minorité ancrée principalement dans la partie est de la wilaya, vient à chaque échéance empêcher ceux qui veulent exprimer leurs points de vue. Parmi cette frange, les éternels abstentionnistes.

Malheureusement une petite minorité n'hésite pas à recourir à la violence pour imposer «sa démocratie».

Hier et à l'occasion du référendum autour des amendements inclus dans la Constitution, ce constat a été vérifié et confirmé une nouvelle fois après avoir été constaté lors de toutes les législatives, présidentielles antérieures. Seules les locales, APC et APW ont réussi à intéresser la totalité de l'électorat, mais avec des écarts énormes quant au taux de participation d'une région à l'autre. Comme par le passé, la participation a été empêchée sur le flanc sud du Djurdjura, de Haizer jusqu'à Aghbalou en passant par El Esnam, Bechloul, El Adjiba, Ath Laksar, Ouled Rached, Ahnif, M'Chedallah, Chorfa, Taourirt. La veille déjà, la région de Haizer a connu quelques escarmouches avec des jeunes qui ont brûlé des pneus et ont tenté d'obstruer les passages. Très tôt le matin, des groupes de jeunes qui voulaient en découdre avec les services de sécurité se sont attaqués aux urnes pour les saccager. Ailleurs, le vote s'est déroulé normalement, mais avec une participation plutôt mitigée puisqu'à 11 h l'Anie annonçait un taux de participation de 3.47%. Au second pointage de 14 heures, ce taux est passé à 7% soit 37 318 voix exprimées. À l'heure où nous mettons sous presse, des informations recueillies du côté est de la wilaya annoncent un retour au calme.

La participation connaîtra sans aucun doute une hausse, surtout que les habitants des grandes agglomérations votent souvent dans l'après- midi.