Les habitants du village Rouabaâ, commune et daïra de Bordj Okhriss, à l'extrême Sud-Est de la wilaya, ont fermé l'accès qui mène à la décharge contrôlée de la commune pour faire valoir leur droit au développement. Cette localité, située sur les Hauts-Plateaux, est recensée parmi les zones d'ombre de la wilaya. Se disant être des laissés-pour-compte, les manifestants ont soulevé plusieurs revendications. En plus du gaz, les occupants de ce bourg demandent à être couverts par un réseau de téléphonie mobile, la remise à niveau de la route qui rattache la localité au chemin de wilaya n°20, la mise en place de poubelles et plusieurs autres doléances relatives à la vie quotidienne. À l'autre bout de la wilaya, et plus précisément dans la commune de Souk El Khemis, aux confins des wilayas de Blida et de Boumerdès, les habitants du village Ouled Guelmane sont montés au créneau et exigent l'intervention des responsables de la wilaya. Parmi les doléances présentées par ces citoyens, la réfection de la route qui mène vers le collège Lamri Boudjemaâ, empruntée par les élèves, été comme hiver. Ce chemin poussiéreux en été est un danger pour la santé des enfants et un bourbier l'hiver.

Les résidents de la cité des 211 Logements demandent aussi des représentations de services publics: SDC, ADE, poste... un autre problème et non des moin- dres est mis en avant par la population. Il s'agit du collège d'enseignement moyen réalisé en préfabriqué et qui, selon les manifestants contient de l'amiante, un produit cancérigène. Actuellement, cet établissement, d'une capacité de 800 places est fréquenté par 400 élèves.

La cité Mahassal, pour sa part revendique la réfection de la route qui mène vers Bir Ghabalou, le chef-lieu de la daïra.

Les villages Zbabidj et Oued Rabhi demandent l'ouverture d'une route, les réseaux d'assainissement et des opportunités d'emploi. Dans la même région, la route reliant Khabouzia à Aïn Bessem et qui passe par le village Ouled Aliane, est totalement dégradée.

La situation dans ces régions, est identique à celle recensée à travers les 542 zones d'ombre et pour lesquelles 814 projets ont été retenus.