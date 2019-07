Trois sorties médiatiques fortes en l’espace de 24 heures qui sont probablement annonciatrices de la mise en œuvre du processus de dialogue inclusif auquel a appelé le chef de l’Etat. Si chacune porte son empreinte, il n’empêche qu’elles convergent sur de nombreux points. Notamment en ce qui concerne la composition du panel qui doit être constitué de personnalités politiques crédibles, sans dessein électoral. Une condition préalablement annoncée par le chef de l’Etat lors du discours qu’il a adressé à la nation à l’occasion de la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance. «Le processus de dialogue qui sera lancé incessamment, sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale» avait déclaré Abdelkader Bensalah. Un point autour duquel se retrouvent Taleb Ibrahimi et Benflis, deux poids lourds de la scène politique nationale qui auront eu en commun d’avoir défié l’ex-président de la République lors des élections présidentielles respectivement en 1999, 2004 et 2014. A la différence que l’ex-ministre des Affaires étrangères de Chadli Bendjedid (1982-1988), qui demeure une référence nationale incontournable, n’a affiché aucune ambition électorale. Ce qui fait de lui la personnalité toute indiquée pour piloter ce fameux panel dont la composition est incessamment attendue. Ira-t-il ? n’ira-t-il pas ? Taleb maintient le suspense… mais ne dit pas non. Le nouveau communiqué qu’il a rendu public hier campe en tout cas sur sa première proposition de sortie de crise qu’il avait cosignée avec Ali Yahia Abdennour et le général à la retraite Benyellès. Elle attire tout autant l’attention sur l’enlisement de la crise qui risque d’être dévastatrice pour le pays. Un point sur lequel a insisté le secrétaire général de la présidence de la République tout comme il a mis en exergue la crise de confiance qui règne entre le peuple et ses gouvernants. Toute démarche sérieuse qui ne l’admet pas est vouée à l’échec. Ahmed Taleb Ibrahimi est parvenu à ce constat érigé pratiquement en postulat pour réconcilier les Algériens avec ceux qui ont pour mission de diriger les affaires du pays. Ce diagnostic opéré ne fait que rapprocher davantage les points de vue des uns et des autres qui progressent tous vers un même objectif : éviter le chaos au pays et sauvegarder ses institutions. Personne n’a envie que l’Algérie replonge dans les années de braise des années 90. Il y a donc une urgence absolue à sortir de la crise, à procéder à des mesures d’apaisement. A commencer par la libération des personnes emprisonnées pour leurs opinions politiques. Un préalable qui constitue un des verrous qui doit sauter pour que l’on se mette enfin autour d’une même table pour sortir le pays de l’impasse. La présidence de la République y est attentive. « Il y a une volonté partagée d’apaiser les esprits, d’assainir le climat politique et de créer les conditions pour un déroulement du scrutin dans une atmosphère sereine et apaisée», a déclaré le SG de la présidence, Noureddine Ayadi. Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Benflis… n’y seront pas insensibles…