La situation devient de plus en plus insoutenable au sein des urgences de cette structure hôtelière à Annaba. Les permanences dans ce service de nuit, sont de plus en plus appréhendées, tant par le personnel médical que paramédical. La raison est toute simple : l’insécurité à laquelle font face les praticiens de la santé à l’hôpital Ibn Rochd de Annaba. Le fâcheux incident est survenu en fin de semaine écoulée, lorsque des infirmières du service radiologie, des urgences de ce CHU, ont été violemment agressées par, des accompagnateurs de malade évacué aux urgences. L’agression physique a occasionné une fracture au bras d’une infirmière et la perte de connaissance d’une autre. Les deux victimes ont été aussitôt évacuées vers le service de réanimation, car même si leurs vies n’étaient pas en danger, leur placement sous surveillance était plus qu’impérative, au vu de leur état de choc. Par ailleurs, le drame a été évité de justesse, n’était-ce l’intervention du staff médical. L’incident n’est pas le premier du genre, nous dit-on. «La semaine dernière, une altercation verbale a failli tourner au drame, un jeune patient a tenté d’agresser le médecin qui devait l’ausculter et son compagnon a failli étrangler un autre médecin venu secourir sa collègue», nous révèle un médecin résident. Un infirmier nous révèle que les agresseurs sont souvent les patients ou leurs proches. Mécontents des conditions et de la qualité de leur prise en charge, ils déversent leur colère en s’en prenant aux médecins et aux infirmiers. Un médecin nous invite à visiter le service au-delà de minuit «C’est la vraie Annaba que vous verrez. Les accidentés des routes et les blessés par armes blanches, cette frange de blessés est le plus souvent accompagnée de gangs ou de jeunes sous l’effet des psychotropes et je vous laisse deviner le reste », nous dit-il. Les incidents racontés donnent froid dans le dos. «Suite à une altercation verbale, un jeune patient a fermé la porte de la salle de consultations et tenté d’agresser son médecin…

Un autre médecin, venu au secours de sa collègue, s’est fait, lui aussi, agresser par le compagnon du patient. Ce dernier s’est jeté sur sa victime et a failli l’étrangler», a révélé une jeune infirmière. Celle-ci en apparence semble bien terrifiée. Grâce à l’intervention des agents de sécurité et du personnel de l’établissement, avant l’arrivée des éléments de la police compétents, le pire a été évité de justesse, nous ajoute-t-on. Au terme de la situation prévalant au sein des urgences d’Ibn Rochd, on conclut qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais plutôt d’un grave incident, car le fléau de l’agression du personnel hospitalier qui sévit, se généralise et se propage à la vitesse de l’éclair dans toutes les structures de santé à Annaba. En effet, plusieurs cas similaires, plus ou moins graves, ont été enregistrés dans les urgences des CHU de Annaba, mais le personnel d’Ibn Rochd est le plus exposé, en raison de l’affluence des malades de toute la wilaya et même extra-wilaya.