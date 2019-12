Dès l’annonce du décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, lundi matin, la Toile s’est enflammée. Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à affluer sur le Net. Dès les premières heures qui ont suivi cette annonce, les internautes étaient persuadés que c’était une simple rumeur. Mais après confirmation, via les médias publics et privés, la blogosphère nationale s’est déchaînée. En effet, une pluie de réactions s’est abattue sur les réseaux sociaux, l’heure était au recueillement et aux hommages, dans le strict respect des us algériens en pareilles circonstances. Ses détracteurs et ses fans semblaient d’accord sur le fait qu’il fallait avant tout saluer le courage d’un homme qui, dans l’accomplissement de ses tâches, avait comme ligne de conduite «l’honnêteté de ses convictions». Bon nombre de citoyens ont rendu hommage à son parcours au sein de l’Armée de Libération nationale (ALN). Rappelant les sacrifices de l’ensemble de la famille des moujahidine pour l’indépendance nationale. D’ailleurs, dans pas mal de posts on pouvait lire : «Repose en paix, moudjahid». «Tu t’en vas retrouver tes frères d’armes», ou encore «RIP héros 1956-1992», «Adieu compatriote». Beaucoup d’internautes ont accompagné leurs messages de photos du général de corps d’armée, que ce soit dans le maquis ou lors de cérémonies officielles. C’était aussi l’occasion, pour certains, de rendre hommage au chef d’état-major, écrivant ainsi : «Au revoir général», mettant en évidence sa carrière militaire, tout en rendant hommage à l’ANP comme institution nationale. Depuis le 22 février, Ahmed Gaïd Salah, était au cœur de l’actualité, il a défrayé la chronique à maintes reprises. Certains internautes ont fait une chronologie de ses discours les plus célèbres, depuis le 22 févier. Se sont également exprimés les défenseurs du scrutin du 12 décembre, par des messages de remerciements et du sentiment du devoir accompli. On pouvait ainsi lire : «Tu as dit jusqu’au bout et tu as tenu parole, homme digne de notre terre.» «Ton testament c’est cette nouvelle Algérie et on en prendra soin.» Bien des internautes sont restés loin de toute émotion ou de fanatisme politique et ont tenu à rendre hommage à l’homme et à s’incliner devant la mort, comme il est d’usage dans nos us et coutumes. Dans le même sillage, certains ont rappelé les valeurs patriotiques d’Ahmed Gaïd Salah et ont insisté sur le fait qu’il doit absolument être respecté pour son parcours, son courage et son sens du patriotisme qui a fait économiser à l’Algérie une épreuve douloureuse. Même ceux qui disaient s’opposer à lui, admettent qu’ils partagent avec Ahmed Gaïd Salah, le souci du pacifisme et la haute idée qu’ils se font du citoyen algérien. Aucune goutte de sang n’a été versée. C’est la grande réalisation du général de corps d’armée. Tous les internautes honnêtes l’ont attesté dans leurs très nombreuses réactions. L’une des plus belles remarques faites par les facebookistes tient dans le fait que les divergences politiques ne doivent jamais entraîner la haine, bien au contraire, c’est une richesse sur laquelle se bâtit la démocratie.