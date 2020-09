La fin a été heureuse pour une mineure de 16 ans, récemment kidnappée par une bande de malfaiteurs dans la région de Ben Allel (à 25 km au nord-est du chef-lieu de wilaya).

Elle a été libérée, vendredi dernier, par des éléments de la Gendarmerie nationale de Aïn Defla. La jeune fille se trouvait à bord d’une voiture, en compagnie de trois individus. Elle a été libérée par les éléments de la G.N. de Sidi Lakhdar au niveau du barrage dressé, au courant de l’après-midi de la même journée, à la sortie Nord de Ben Allel, a précisé, à la presse le capitaine Naïma Louli à l’issue d’une opération inopinée de lutte contre la criminalité lancée samedi en soirée, dans les régions de Khémis Miliana et de Boumedfaâ. Les efforts des forces de l’ordre déployées pour freiner ce phénomène qui touche la frange la plus vulnérable de la société, ont également été récompensés après la libération d’une fillette séquestrée et violée, pendant 25 jours, à Saïda.

Ces deux affaires interviennent au moment où deux autres adolescentes restent toujours portée disparues, à Tlemcen et à Skikda. Les recherches sont encore en cours pour retrouver la petite Malak qui a disparu depuis le 11 septembre dernier. La seconde affaire concerne un adolescent qui vient de souffler sa 18e bougie. Il s’appelle Heithem. Sa famille n’a reçu aucune nouvelle de lui, depuis qu’il a quitté son domicile jeudi dernier. Le drame vécu par la fillette de Saïda révolte et inquiète les parents de Malak et de Heïthem. Ils craignent de les voir subir le même sort. Ils caressent et s’accrochent à l’espoir de les retrouver sains et saufs.

Leurs photos, publiées sur les réseaux sociaux, pour avis de disparition, hantent l’esprit des Algériens qui se demandent si nous sommes face à un retour du phénomène d’enlèvement d’enfants qui avait fait couler beaucoup d’encre.