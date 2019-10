Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a requis une peine de deux ans de prison ferme contre trois détenus, arrêtés le 23 juin dernier à Alger, pour port de l’emblème amazigh. Il s’agit de Bilal Bacha, Messaoud Leftissi et Djaber Aïbèche.

Les procès d’autres détenus, à savoir Khalmed Oudihat, Hamza Mehazzi, Tahar Safi, arrêtés lors des marches du Mouvement populaire, qui se sont déroulées les 21 et 28 juin et le 5 juillet derniers à Alger, devaient se tenir hier.

D’autres procès seront programmés durant les prochains jours. Dans ce sens, le comité national pour la libération des détenus a annoncé la fin de l’instruction dans les affaires de 34 détenus. Les six jeunes détenus précités sont accusés d’atteinte à l’unité nationale, pour avoir brandi le drapeau amazigh. à titre de précision, le juge d’instruction a rendu, dans le cadre de ces affaires, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pénal. Pour rappel, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a décidé, le 8 octobre dernier, de prolonger la détention provisoire de six manifestants arrêtés en fin juin dernier à Alger, pour port de l’emblème amazigh.

Pour le collectif de la défense, «il n’y a aucune motif valable justifiant cette prolongation de la détention provisoire». Pour rappel, plusieurs tribunaux, à travers le territoire national, à l’exemple d’ Oran, Annaba, Sidi Bel Abbès, ont libéré des détenus arrêtés pour port du drapeau amazigh.

Il faut rappeler que des rassemblements en soutien aux détenus, arrêtés et placés en détention provisoire pour possession du drapeau amazigh, se tiennent devant les tribunaux. Contrairement à celui de Sidi M’hamed, certains tribunaux avaient acquitté des prévenus pour port du drapeau amazigh. Le tribunal de Annaba a décidé le 8 août dernier d’acquitter Nadir Fetissi, poursuivi pour «atteinte à l’unité nationale».

La juge a même ordonné la restitution des drapeaux au prévenu. Cela a été également le cas de Hakim Aïssi, acquitté le 9 septembre dernier par le tribunal de Mostaganem qui a également ordonné la restitution du drapeau confisqué.