Une affaire qui sort de l’ordinaire, l’abus de pouvoir, escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. Tels sont les chefs d’inculpation retenus contre un ex-élu de l’APW, son chauffeur personnel et un ex-cadre de l’enfouissement technique de Hassi Bounif qui viennent d’être condamnés par le tribunal pénal d’Oran, à deux années de prison ferme après avoir été reconnus coupables dans une telle affaire.

Les trois mis en cause sont allés loin dans l’empire du trafic qu’ils ont construit à base de faux et usage de faux, en transformant ce chef d’inculpation en «une entité parallèle» chargée de «reloger» des familles entières en mal de logement en leur proposant des certificats de relogement par voie de pré-affectation attestant qu’elles (familles) seront bénéficiaires des logements sociaux.

Les trois accusés n’agissaient pas en «mère Theresa». Ils monnayaient le moindre service qu’ils proposaient tout en exigeant de leurs victimes de casquer rubis sur l’ongle.

Or, toute l’affaire repose sur le faux et l’usage de faux ; rien n’était vrai dans les prestations de ces tenanciers d’une «République du mensonge, de l’escroquerie et de la falsification» ne trouvant rien de mieux à faire que de s’acharner sur des familles blasées de vivre dans des habitations précaires, mais espérant par la même de voir leurs enfants prendre les escaliers des immeubles décents et dormir la nuit sans subir les affres du cauchemar des effondrements les guettant de manière récurrente.

En tout, ils ont, en un laps de temps record, réussi à soustraire une somme dépassant 10 millions de dinars, soit des «factures» allant entre 400.000 et 9 00.000 dinars payées par 15 personnes victimes d’une telle gabegie montée de toutes pièces au nom du «pouvoir».

Les mis en cause agissaient dans les communes de Gdyel et El Mohguen, deux localités où la construction du bâtiment est de visu perceptible, naissant comme des champignons.