Transformée en véritable coupe-gorge, la mer continue à rejeter des corps sans vie. Le dernier en date remonte à la fin de la journée de mardi. Deux cadavres du sexe masculin et difficiles à identifier, ont été rejetés par les vagues de la plage de Targa dans la wilaya d'Aïn Témouchent. Les corps inertes ont été déposés dans le service de la conservation des morts de l'hôpital Ahmed Medeghri. Tout récemment, sept corps sans vie de candidats à l'émigration clandestine ont été découverts sur le littoral de Mostaganem, rejetés par les vagues, de même qu'une embarcation détruite, a-t-on appris des services de la sûreté de wilaya. Les services de la police ont reçu un appel d'un citoyen sur la ligne verte 1548 faisant part d'une embarcation de pêche détruite et de corps sans vie flottant sur les eaux de la plage «Les Trois Frères» de la localité de Kharouba de la ville de Mostaganem. Les policiers se sont déplacés immédiatement sur les lieux pour constater les sept cada-vres en état de décomposition coincés entre les rochers, a-t-on indiqué. Sur les lieux du drame, ils ont également découvert une embarcation et autres matériels et fournitures utilisés dans les traversées clandestines dont, notamment un moteur, des bidons d'essence et des gilets de sauvetage, a-t-on fait savoir. Après avoir avisé le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem, les unités de la Protection civile ont transporté les corps des malheureux naufragés dont cinq femmes, un homme et un enfant de 5 ans vers la morgue de l'Etablissent public hospitalier «Ernesto Che Guevara» du chef-lieu de wilaya. Toujours dans la même wilaya, le corps sans vie d'un homme, en état de décomposition avancée, a été rejeté par les vagues de la plage de Sidi Abdelkader, relevant de la commune de Aâchacha 32 km à l'est du Petit Port (Sidi Lakhdar) dans la wilaya de Mostaganem. La dépouille mortelle a été identifiée grâce aux parents du défunt. Il s'agit de Khaled C, l'un des deux pêcheurs portés disparus en mer, selon la même source d'information. L'opération de recherche du deuxième corps continue et se concentre à l'endroit même où le premier corps a été retrouvé. Le drame s'est produit en fin du mois dernier, lorsque les deux pêcheurs, originaires de Sidi Lakhdar, ont pris le large à bord d'une embarcation de pêche de Sidi Lakhdar dans la wilaya de Mostaganem. Depuis, ils n'ont pas donné signe de vie. À l'est d'Oran, très précisément à Mers E Hadjadj, les éléments de la Protection civile sont intervenus dans la même plage pour repêcher un corps sans vie rejeté par la mer, ce dernier flottant sur les eaux de la même plage. Selon les premiers éléments de la première note d'information ouverte sur place, il s'agit d'un homme âgé de 30 ans environ. Pour les besoins de l'enquête, son cadavre a été transféré vers le service de la médecine légale de l'hôpital d'El Mohgeun situé à environ une trentaine de kilomètres à l'est de la wilaya. A Chlef, les unités de la Protection civile ont repêché la dépouille mortelle d'un pêcheur amateur au niveau de la plage de Sidi Merouane dans la wilaya de Chlef.