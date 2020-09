Deux cas de Covid-19 parmi les candidats au baccalauréat, à Constantine, dont l’un est suspect et l’autre confirmé. L’information a été confirmée par le directeur de l’éducation de Constantine, qui ne manquera pas de souligner, dans une déclaration qu’aussi bien le cas suspect que le cas confirmé ont été pris en charge et poursuivent leurs épreuves dans des salles isolées avec les mesures sanitaires nécessaires pour les surveillants, qui ont été dotés de tous les moyens médicaux. La direction de l’éducation note qu’il s’agit de candidats libres. Ces derniers reçoivent toute l’attention qu’il faut, afin qu’ils puissent finir leurs épreuves dans les meilleures conditions. S’agissant des cas de Covid-19, plusieurs ont été signalés au niveau de l’université 3 de Constantine, parmi le personnel qui a bénéficié d’une période de confinement ; néanmoins, selon des spécialistes, il serait plus prudent de fermer l’université pour au moins une semaine. Mais cela n’a pas été le cas, puisque les employés travaillent malgré l’absence de transport. Les mesures de sécurité sont timidement appliquées, a-t-on noté, notamment en ce qui concerne la disponibilité des moyens, dont les bavettes et les désinfectants. Constantine compte plus de 1 598 cas de personnes atteintes de ce virus, avec plus de 25 décès. Le taux de contaminations a connu une baisse importante, ces derniers temps, comme partout sur le territoire national. Aujourd’hui l’on remarque que la majorité de la population et contrairement aux premiers temps, respecte de plus en plus les gestes barrières où chacun est muni de sa bavette et son gel hydro-alcoolique. Au moment où les autres pays connaissent des hausses vertigineuses de personnes atteintes, comme en France, aux USA et au Brésil, en Algérie, de moins en moins de cas sont comptabilisés. Cependant, les spécialistes appellent à rester prudents et de continuer d’adopter les gestes qui sauvent, car le virus est toujours là, d’où l’importance de garder un œil ouvert.