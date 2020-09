Les habitants de la cité des 329 Logements sis à l'UV 6 à la nouvelle ville Ali Mendjeli vivent une fracture numérique interne. Sans être classées zone d'ombre, ces deux cités, censées être équipées de commodités liées à la vie en milieu urbain, ont été privés de l'Internet sur une période de sept longs mois... et ça dure encore. C'est le calvaire vécu par des centaines de familles qui ne comprennent pas que dans le lot de nombreuses cités d'habitations que compte la nouvelle ville de Ali Mendjeli, l'UV 6 et les 329 logements sont privées de ce moyen moderne de communication. Ces citoyens se sont rapprochés de L'Expression pour rendre publique une copie de la pétition qu'ils viennent de transmettre aux autorités compétentes...après 7 longs mois d'attente infructueuse.

Dans leur plainte, les signataires soulignent avoir saisi aussi bien Algérie télécom au niveau de la nouvelle ville, que celle de Constantine, mais aucune suite n'a été donnée à leur demande, restée lettre morte. D'où, ont-ils ajouté, cette pétition qui sera également adressée à la tutelle et au P-DG d'Algérie télécom. Une panne de sept mois est, pour ces habitants qui n'ont pas trouvé un autre moyen pour se faire entendre, abusive. Pourtant, de leur côté ils ont souligne avoir fait le nécessaire. Cela s'ajoute aux multiples coupures du réseau dans d'autres cités, parfois durant des heures. On se plaint, en effet, de la lenteur du débit et des coupures fréquentes au niveau de plusieurs quartiers, comme au 20 Août ou à Filali, pour ne citer que ces deux quartiers.

Pourtant, les abonnés s'acquittent chaque, mois, de la somme due. Le problème intervient souvent et c'est ce que les abonnées n'arrivent pas à comprendre. C'est peut-être dû au manque d'entretien comme nous l'avons rapporté dans une précédente édition où selon des spécialistes des télécommunications, les chambres de tirage doivent être entretenues en continu, car le bas débit que connaît Constantine est dû justement à des inondations de ces chambres par les eaux usées et parfois à cause des pluies.

Mais cela ne justifie pas le silence d'une entreprise censée répondre aux doléances de tous ses clients, que ces derniers habitent de riches demeures ou de simples appartements, dans des cités...